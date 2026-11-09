Αφοπλισμός και ψυχολογική αξιολόγηση αστυνομικών μετά από καταγγελίες για βία – Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπ. Δικαιοσύνης

Ο σχεδιασμός αποτυπώνεται σε απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, σε κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλεύτριας Λίτσας Δρουσιώτου. Όπως διευκρινίζεται, η διαδικασία θα μπορεί να ενεργοποιείται έπειτα από καταγγελία για πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον τα καταγγελλόμενα περιστατικά χρήζουν διερεύνησης ως προς την ψυχολογική καταλληλότητα του αστυνομικού.

Αυτό σημαίνει ότι η υποβολή καταγγελίας δεν θα συνεπάγεται αυτόματα την αφαίρεση του οπλισμού, αλλά θα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία ελέγχου, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως η ποινική διαδικασία.

Πότε θα αφαιρείται το όπλο

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, ο μηχανισμός θα μπορεί να ενεργοποιείται και όταν ένα μέλος επιδεικνύει ασυνήθιστη ή ανησυχητική συμπεριφορά ή παρουσιάζει σημαντική μεταβολή στην ψυχολογική του κατάσταση, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.

Σε μια τέτοια περίπτωση, το πιστοποιητικό κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού θα μπορεί να αναστέλλεται προσωρινά και ο αστυνομικός να παραπέμπεται για επιστημονική αξιολόγηση και υποστήριξη. Εάν από την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι η κατοχή ή χρήση όπλου εγκυμονεί κινδύνους, θα υπάρχει δυνατότητα οριστικής ακύρωσης του πιστοποιητικού.

«Όχι» σε ψυχομετρικά τεστ ανά τριετία

Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί διαφοροποίηση από τον αρχικό σχεδιασμό για καθιέρωση ψυχομετρικών εξετάσεων ανά τριετία στους αστυνομικούς που φέρουν υπηρεσιακό οπλισμό.

Η Αστυνομία, αφού εξέτασε το ενδεχόμενο, κατέληξε ότι η εφαρμογή τέτοιων εξετάσεων παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς είναι χρονοβόρες και πολύπλοκες, ενώ, σύμφωνα με την εκτίμησή της, δεν διασφαλίζουν την εξατομικευμένη αξιολόγηση της ικανότητας κάθε αστυνομικού να κατέχει ή να χειρίζεται όπλο.

Αντί των περιοδικών ψυχομετρικών τεστ, προκρίνεται η δημιουργία μηχανισμού ενεργής ψυχολογικής υποστήριξης και έκτακτης αξιολόγησης όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ενδείξεις.

Ο μηχανισμός παραμένει υπό μελέτη και, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μπορεί να θεσμοθετηθεί μέσω Αστυνομικής Διαταγής του Αρχηγού Αστυνομίας, χωρίς να απαιτείται αλλαγή της νομοθεσίας.