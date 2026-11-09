Ακόμη και χωρίς να έχει προηγηθεί ποινική καταδίκη, αστυνομικοί που καταγγέλλονται για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με προσωρινή αφαίρεση του δικαιώματος κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού. Η Αστυνομία εξετάζει τη θεσμοθέτηση νέου μηχανισμού, μέσω του οποίου καταγγελίες για βία στην οικογένεια θα μπορούν να ενεργοποιούν διαδικασίες έκτακτης ψυχολογικής αξιολόγησης, εφόσον προκύπτουν ενδείξεις που θέτουν υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα του μέλους να φέρει όπλο.
Αφοπλισμός και ψυχολογική αξιολόγηση αστυνομικών μετά από καταγγελίες για βία – Τι προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπ. Δικαιοσύνης
Στο τραπέζι η προσωρινή αφαίρεση του υπηρεσιακού οπλισμού από αστυνομικούς που καταγγέλλονται για ενδοοικογενειακή βία. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει έκτακτη ψυχολογική αξιολόγηση και δυνατότητα οριστικής ακύρωσης του σχετικού πιστοποιητικού.
Ο σχεδιασμός αποτυπώνεται σε απάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, σε κοινοβουλευτική ερώτηση της βουλεύτριας Λίτσας Δρουσιώτου. Όπως διευκρινίζεται, η διαδικασία θα μπορεί να ενεργοποιείται έπειτα από καταγγελία για πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα, συμπεριλαμβανομένων αδικημάτων ενδοοικογενειακής βίας, εφόσον τα καταγγελλόμενα περιστατικά χρήζουν διερεύνησης ως προς την ψυχολογική καταλληλότητα του αστυνομικού.
Αυτό σημαίνει ότι η υποβολή καταγγελίας δεν θα συνεπάγεται αυτόματα την αφαίρεση του οπλισμού, αλλά θα μπορεί να αποτελέσει αφετηρία ελέγχου, χωρίς να απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί προηγουμένως η ποινική διαδικασία.
Πότε θα αφαιρείται το όπλο
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, ο μηχανισμός θα μπορεί να ενεργοποιείται και όταν ένα μέλος επιδεικνύει ασυνήθιστη ή ανησυχητική συμπεριφορά ή παρουσιάζει σημαντική μεταβολή στην ψυχολογική του κατάσταση, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει την ασφαλή άσκηση των καθηκόντων του.
Σε μια τέτοια περίπτωση, το πιστοποιητικό κατοχής υπηρεσιακού οπλισμού θα μπορεί να αναστέλλεται προσωρινά και ο αστυνομικός να παραπέμπεται για επιστημονική αξιολόγηση και υποστήριξη. Εάν από την αξιολόγηση διαπιστωθεί ότι η κατοχή ή χρήση όπλου εγκυμονεί κινδύνους, θα υπάρχει δυνατότητα οριστικής ακύρωσης του πιστοποιητικού.
«Όχι» σε ψυχομετρικά τεστ ανά τριετία
Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί διαφοροποίηση από τον αρχικό σχεδιασμό για καθιέρωση ψυχομετρικών εξετάσεων ανά τριετία στους αστυνομικούς που φέρουν υπηρεσιακό οπλισμό.
Η Αστυνομία, αφού εξέτασε το ενδεχόμενο, κατέληξε ότι η εφαρμογή τέτοιων εξετάσεων παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες, καθώς είναι χρονοβόρες και πολύπλοκες, ενώ, σύμφωνα με την εκτίμησή της, δεν διασφαλίζουν την εξατομικευμένη αξιολόγηση της ικανότητας κάθε αστυνομικού να κατέχει ή να χειρίζεται όπλο.
Αντί των περιοδικών ψυχομετρικών τεστ, προκρίνεται η δημιουργία μηχανισμού ενεργής ψυχολογικής υποστήριξης και έκτακτης αξιολόγησης όταν προκύπτουν συγκεκριμένες ενδείξεις.
Ο μηχανισμός παραμένει υπό μελέτη και, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μπορεί να θεσμοθετηθεί μέσω Αστυνομικής Διαταγής του Αρχηγού Αστυνομίας, χωρίς να απαιτείται αλλαγή της νομοθεσίας.
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