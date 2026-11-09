Η Γαλλία ενημέρωσε με ρηματική διακοίνωση Τουρκία και Αίγυπτο για το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, μετά την έκδοση NAVTEX από την Ελλάδα

Τυπική ενημέρωση και όχι αίτημα αδειοδότησης

Κατά το δημοσίευμα, η γαλλική διπλωματία προχώρησε σε τυπική ενημέρωση των παράκτιων κρατών της περιοχής, ακολουθώντας τη συνήθη διεθνή πρακτική που εφαρμόζεται σε έργα υποθαλάσσιων ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διακοίνωση εστάλη μετά την έκδοση των σχετικών NAVTEX από την ελληνική πλευρά και αναγνώριζε την αρμοδιότητα της Ελλάδας βάσει του FIR Αθηνών για την περιοχή όπου διεξάγονται οι εργασίες.

Η τουρκική απαίτηση και η γαλλική απάντηση

Σύμφωνα με το enikos.gr, η Άγκυρα επιδίωκε να εξασφαλίσει διαδικασία προηγούμενης έγκρισης ή αδειοδότησης των ερευνών για το έργο, θέση που συνδέεται με τις τουρκικές διεκδικήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, η γαλλική πλευρά φέρεται να ξεκαθάρισε ότι η αποστολή της ρηματικής διακοίνωσης είχε αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν συνιστούσε αίτημα συναίνεσης ή αδειοδότησης από οποιοδήποτε παράκτιο κράτος.

Τι προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας

Το δημοσίευμα επικαλείται τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), και ειδικότερα το Άρθρο 79, σύμφωνα με το οποίο όλα τα κράτη έχουν δικαίωμα να τοποθετούν υποθαλάσσια καλώδια στην υφαλοκρηπίδα.

Όπως επισημαίνεται, για τα υποθαλάσσια καλώδια ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν προβλέπεται υποχρέωση προηγούμενης άδειας από τα παράκτια κράτη. Αντίθετα, η συναίνεση του παράκτιου κράτους απαιτείται μόνο για την τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς υδρογονανθράκων.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενημέρωση προς τα παράκτια κράτη θεωρείται διαδικασία καλής πίστης και αποσκοπεί κυρίως στη διασφάλιση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και στον συντονισμό με υφιστάμενες υποθαλάσσιες υποδομές.

Αναμένεται ο απόπλους του Abeille Marengo

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το επόμενο βήμα είναι ο απόπλους του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo, το οποίο θα αναλάβει τις εργασίες που σχετίζονται με το έργο του Great Sea Interconnector, της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα συνδέσει την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Το έργο συγκαταλέγεται στα στρατηγικά ενεργειακά έργα της περιοχής και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η επανέναρξη των εργασιών του πραγματοποιείται σε κλίμα αυξημένου διπλωματικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Μεσόγειο.