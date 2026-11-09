Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού: Έκλεισε από σήμερα η μία κατεύθυνση της σήραγγας – Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εργασίες θα διεξάγονται από τις 8:00 το πρωί μέχρι τις 7:00 το βράδυ, κατά τις περιόδους 9–13 και 16–20 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει η μία κατεύθυνση κυκλοφορίας της σήραγγας, με τα οχήματα να διοχετεύονται στο τμήμα της αντίθετης κατεύθυνσης, όπου θα εφαρμόζεται προσωρινά αμφίδρομη κυκλοφορία.

Ποιες ημέρες θα επηρεάζεται κάθε κατεύθυνση

9–13 Νοεμβρίου: Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στην κατεύθυνση προς Λεμεσό, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στην πλευρά προς Πάφο.

16–20 Νοεμβρίου: Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται στην κατεύθυνση προς Πάφο, με την κυκλοφορία να διοχετεύεται στην πλευρά προς Λεμεσό.

Με την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών, στις 7:00 το βράδυ, θα αποκαθίσταται η κανονική κυκλοφορία, μέχρι την επανέναρξή τους στις 8:00 το επόμενο πρωί.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλή και ασφαλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και να συμμορφώνονται με την προσωρινή οδική σήμανση.