Τη ζωή του έχασε σήμερα ο 62χρονος ηλεκτρολόγος, Γαβριήλ Γαβριήλ, από την Αραδίππου, ο οποίος εντοπίστηκε στη 13:25 νεκρός σε ανεγειρόμενη οικοδομή στο Αβδελλερό. Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, ενώ το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Εργατικό δυστύχημα στη Λάρνακα: Νεκρός ο 62χρονος Γαβριήλ από την Αραδίππου
Έπεσε από εσωτερική σκάλα σε ανεγειρόμενη οικοδομή και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λάρνακας.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 62χρονος βρισκόταν στην ανεγειρόμενη οικοδομή, όπου εκτελούσε ηλεκτρολογικές εργασίες.
Όπως αναφέρεται σε μαρτυρία προσώπου που βρισκόταν στο σημείο, ο 62χρονος φέρεται να ανέφερε ότι δεν αισθανόταν καλά, όταν κλήθηκε να διεκπεραιώσει εξωτερική ηλεκτρολογική εργασία, και ζήτησε τη βοήθειά του, την οποία και έλαβε.
Στη συνέχεια, ο 62χρονος εισήλθε στο εσωτερικό της οικοδομής, όπου, σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, φαίνεται να έπεσε από εσωτερική σκάλα.
Στη σκηνή έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, η οποία διερευνά υπόθεση αιφνίδιου θανάτου, καθώς και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
Τα ακριβή αίτια θανάτου του 62χρονου αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής επί της σορού του.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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