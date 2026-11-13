Λεμεσός: Άγρια συμπλοκή αλλοδαπών με σιδερολοστούς και ρόπαλα - Έδωσε κατάθεση άστεγος που έμενε στην εγκαταλελειμμένη οικία (βίντεο)

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν είχε γίνει οποιαδήποτε κλήση προς τις Αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας για το περιστατικό. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν την οικία και άρχισαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Από τις πρώτες εξετάσεις, η οικία φαίνεται να είναι εγκαταλελειμμένη.

Κατά την άφιξη περίπολων του ΟΠΕ Λεμεσού στην οικία σήμερα, εντοπίστηκε αλλοδαπός ο οποίος επιβεβαίωσε πως διέμενε παράνομα εκεί καθώς είναι άστεγος. Συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης εισόδου και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ Λεμεσού.

Κατά την ανάκριση του για το χθεσινοβραδινό συμβάν, ο αλλοδαπός ανέφερε πως ενώ βρισκόταν στην συγκεκριμένη οικοδομή με άλλα πρόσωπα, δέχθηκαν επίθεση από άλλους αλλοδαπούς, αγνώστους σε αυτούς, χωρίς να γνωρίζουν το λόγο. Οι ίδιοι προσπάθησαν να αμυνθούν και το επεισόδιο έληξε λίγα λεπτά μετά, χωρίς να τραυματιστεί κανένας.

Οι Αρχές αναζητούν τα υπόλοιπα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη συμπλοκή και οι εξετάσεις συνεχίζονται.