Υπό διερεύνηση βρίσκεται περιστατικό συμπλοκής μεταξύ αλλοδαπών σε οικία στη Λεμεσό, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο από ιδιώτη, το οποίο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Όπως φαίνεται απο το βίντεο, αριθμός ατόμων βγαίνει από κτήριο οικίας, κυνηγώντας ο ένας τον άλλο με ρόπαλα και σιδερολοστούς και φωνάζοντας, ενώ ο χώρος είναι περιφραγμένος με σιδερένια περίφραξη.
Λεμεσός: Άγρια συμπλοκή αλλοδαπών με σιδερολοστούς και ρόπαλα - Έδωσε κατάθεση άστεγος που έμενε στην εγκαταλελειμμένη οικία (βίντεο)
Η οικία εντοπίστηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου – Αναζητούνται οι εμπλεκόμενοι
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν είχε γίνει οποιαδήποτε κλήση προς τις Αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας για το περιστατικό. Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν την οικία και άρχισαν τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Από τις πρώτες εξετάσεις, η οικία φαίνεται να είναι εγκαταλελειμμένη.
Κατά την άφιξη περίπολων του ΟΠΕ Λεμεσού στην οικία σήμερα, εντοπίστηκε αλλοδαπός ο οποίος επιβεβαίωσε πως διέμενε παράνομα εκεί καθώς είναι άστεγος. Συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης εισόδου και μεταφέρθηκε στην ΑΔΕ Λεμεσού.
Κατά την ανάκριση του για το χθεσινοβραδινό συμβάν, ο αλλοδαπός ανέφερε πως ενώ βρισκόταν στην συγκεκριμένη οικοδομή με άλλα πρόσωπα, δέχθηκαν επίθεση από άλλους αλλοδαπούς, αγνώστους σε αυτούς, χωρίς να γνωρίζουν το λόγο. Οι ίδιοι προσπάθησαν να αμυνθούν και το επεισόδιο έληξε λίγα λεπτά μετά, χωρίς να τραυματιστεί κανένας.
Οι Αρχές αναζητούν τα υπόλοιπα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στη συμπλοκή και οι εξετάσεις συνεχίζονται.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.