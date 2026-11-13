Αίσιο τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 60χρονου, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από χθες στην περιοχή «ΚΟΝΙΖΙ» της Κοιλάδας των Κέδρων, στο Τρόοδος, καθώς μάζευε μανιτάρια.
Εντοπίστηκε ο 60χρονος Τουρκοκύπριος που είχε χαθεί στην Κοιλάδα των Κέδρων
Βρέθηκε σήμερα σε δύσβατη περιοχή στο Τρόοδος – Σε εξέλιξη οι προσπάθειες για την ασφαλή μεταφορά του
Ο 60χρονος Akkan Coșkun εντοπίστηκε σε δύσβατη περιοχή της κοιλάδας νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής γύρω στις 15:20 και είναι καλά στην υγεία του.
Για την ασφαλή μεταφορά του στήθηκε επιχείρηση με ελικόπτερο διάσωσης της ΜΜΑΔ.
Οι έρευνες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη μέχρι στον εντοπισμό του. Μετά από πάροδο αρκετών ωρών μετά την εξαφάνιση του, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενίσχυσαν τις προσπάθειες τους , με την επιχείρηση να επικεντρώνεται σε ιδιαίτερα δύσβατο μέρος.
Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθόλη την διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης. Συγκεκριμένα το Τμήμα Δασών επιστράτευσε ακόμη 15 άτομα , τα οποία κατανεμήθηκαν σε τέσσερις ομάδες και πραγματοποίησαν έρευνες υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Δασικού Λειτουργού Πάφου ο οποίος βρέθηκε στο σημείο. Σημαντική ενίσχυση τις προσπάθειες αποτέλεσε και η χρήση drone εξοπλισμένου με θερμική κάμερα , προκειμένου να ελεγχθούν σημεία που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν από τις επίγειες ομάδες. Παράλληλα το Τμήμα Δασών παρείχε χάρτες και τεχνική υποστήριξη στις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες και στους εθελοντές που συμμετείχαν στην επιχείρηση.
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