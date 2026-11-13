Σταδιακή αποκατάσταση παρουσιάζουν τα προβλήματα πρόσβασης στα ηλεκτρονικά μηνύματα της Microsoft, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της εταιρείας για την κατάσταση των υπηρεσιών της, όπως μεταδίδει το Sky News.
Microsoft: Αποκαθίσταται σταδιακά η πρόσβαση στα email – Τι ισχύει με τα μηνύματα που δεν παραδόθηκαν
Βελτίωση καταγράφεται στη λειτουργία των υπηρεσιών της εταιρείας, με τις εκκρεμείς ουρές ηλεκτρονικών μηνυμάτων να πλησιάζουν στα φυσιολογικά επίπεδα – Η Microsoft έδωσε περιθώριο έως και 48 ωρών για την παράδοσή τους.
Όπως αναφέρει η Microsoft, οι ουρές των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που εκκρεμούν έχουν μειωθεί σημαντικά και πλησιάζουν πλέον στα φυσιολογικά επίπεδα. Παράλληλα, η εταιρεία σημειώνει ότι συνεχίζει να καταγράφει βελτίωση στη λειτουργία των υπηρεσιών της συνολικά.
Ωστόσο, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο Outlook είχαν ως αποτέλεσμα ορισμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία στάλθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία καταγράφονταν οι δυσλειτουργίες, να μην έχουν ακόμη φτάσει στους παραλήπτες τους.
Για τον λόγο αυτό, η Microsoft επέκτεινε το χρονικό περιθώριο αναμονής για την παράδοση των μηνυμάτων στις 48 ώρες, αφήνοντας έτσι το ενδεχόμενο να παραδοθούν καθυστερημένα.
Πάντως, ο δημοσιογράφος τεχνολογίας του βρετανικού καναλιού, Chris Stokel-Walker προειδοποίησε ότι, σε ορισμένες οριακές περιπτώσεις, ενδέχεται κάποια μηνύματα να μην παραδοθούν τελικά.
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