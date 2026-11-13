Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λάρνακα: 61χρονος έπεσε από σκαλωσιά - Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 61χρονος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά σε ανεγειρόμενη οικοδομή και μεταφέρθηκε κρίσιμα τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λάρνακας.

Μέλη της Αστυνομίας και συγκεκριμένα της ΑΔΕ μεταβαίνουν στο σημείο για να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.