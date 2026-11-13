Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα 61χρονο Ελληνοκύπριο σημειώθηκε σε κοινότητα της επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με την Αστυνομία.
Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λάρνακα: 61χρονος έπεσε από σκαλωσιά - Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο
Στο σημείο μεταβαίνουν μέλη της Αστυνομίας για διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος
Οι προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 61χρονος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά σε ανεγειρόμενη οικοδομή και μεταφέρθηκε κρίσιμα τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λάρνακας.
Μέλη της Αστυνομίας και συγκεκριμένα της ΑΔΕ μεταβαίνουν στο σημείο για να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.
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