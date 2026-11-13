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Κοινωνία

Σοβαρό εργατικό ατύχημα στη Λάρνακα: 61χρονος έπεσε από σκαλωσιά - Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο

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ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Στο σημείο μεταβαίνουν μέλη της Αστυνομίας για διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος

Σοβαρό εργατικό ατύχημα με θύμα 61χρονο Ελληνοκύπριο σημειώθηκε σε κοινότητα της επαρχίας Λάρνακας, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι προκαταρκτικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 61χρονος φέρεται να έπεσε από σκαλωσιά σε ανεγειρόμενη οικοδομή και μεταφέρθηκε κρίσιμα τραυματισμένος στο Νοσοκομείο Λάρνακας.

Μέλη της Αστυνομίας και συγκεκριμένα της ΑΔΕ μεταβαίνουν στο σημείο για να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

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