Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η θεσμοθέτηση των βραβείων αποσκοπεί στην ανάδειξη δράσεων με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, στην προβολή καλών πρακτικών και θετικών προτύπων εθελοντικής προσφοράς, καθώς και στην ενίσχυση της κουλτούρας του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών.

«Σήμερα έχουμε τη χαρά να απονείμουμε τα Εθνικά Βραβεία Εθελοντισμού, με θεματική την Ανθρωπιστική Δράση», είπε, επισημαίνοντας ότι η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα συμβολική χρονιά: το 2026 έχει ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών Διεθνές Έτος Εθελοντών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Απευθυνόμενος στους αξιωματούχους, τα στελέχη και τα μέλη του εθελοντικού κινήματος της Κύπρου, μετέφερε τις ευχαριστίες της πολιτείας και του λαού για την ανιδιοτελή υπηρεσία τους προς την κοινωνία και την πατρίδα.

«Είμαστε περήφανοι γιατί, παρά το μικρό γεωγραφικό και πληθυσμιακό της μέγεθος, η χώρα μας διαθέτει ένα οργανωμένο δίκτυο εθελοντισμού, το οποίο, μέσω του Παγκύπριου Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του κράτους σε μια σειρά δράσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο, όπως η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική πρόνοια», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι μια χώρα και ένας λαός που βιώνουν για περισσότερο από μισό αιώνα τις συνέπειες της παράνομης στρατιωτικής παρουσίας γνωρίζουν καλά την αξία του εθελοντισμού. Όπως είπε, στη συλλογική μνήμη παραμένουν έντονα χαραγμένες οι εικόνες απελπισμένων προσφύγων που αναζητούσαν ασφαλή στέγη για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

«Όλα αυτά τα χρόνια, όπου υπάρχει ανάγκη, οι εθελοντές είναι στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος. Γι’ αυτό τους τιμούμε και τους ευγνωμονούμε», σημείωσε.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ακόμη ότι οι εθελοντές αναδεικνύουν την αναντικατάστατη αξία των ενεργών πολιτών, οι οποίοι, ακόμη και στις πλέον προηγμένες κοινωνίες, αποτελούν το ασφαλέστερο εχέγγυο για την κοινωνική πρόνοια και την επιτυχή αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, αλλά και περήφανοι, γιατί οι εθελοντές της Κύπρου, μέσα από το αξιοζήλευτο έργο τους, αποτελούν διαχρονικά τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη του κράτους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το κράτος είναι οι ίδιοι οι πολίτες του.

«Ως κυβέρνηση πιστεύουμε ότι η καλλιέργεια του πνεύματος του εθελοντισμού, του ανθρωπισμού, της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της ενσυναίσθησης και, κατ’ επέκταση, της ενεργού πολιτότητας, σε όλους τους τομείς, είναι αξίες στις οποίες πρέπει να επενδύουμε», είπε.

Ο κ. Αντωνίου συνεχάρη το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού για τον θεσμό, καθώς και όσους διακρίθηκαν και όλους όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία.

«Στα πρόσωπα όλων σας τιμούμε τον κάθε εθελοντή και εθελόντρια, τους ακούραστους υπηρέτες του ανθρωπισμού που εργάζονται πρόθυμα, άοκνα και με ανιδιοτέλεια, είτε μέσα από σωματεία και οργανωμένα σύνολα είτε μέσα από ιδιωτικές πρωτοβουλίες», ανέφερε.

«Η πολιτεία αναγνωρίζει ότι η δική σας συμβολή στην προσπάθεια να οικοδομήσουμε μια κοινωνία με περισσότερη ενσυναίσθηση, συμπερίληψη και ανθρωπιά είναι περισσότερο από ουσιαστική. Για όλα αυτά και για πολλά άλλα είστε άξιοι επαίνου», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ