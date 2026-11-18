Οι λοιμώξεις του αίματος από κλεμπσιέλλα της πνευμονίας ανθεκτική στις καρβαπενέμες αυξήθηκαν από 2,61 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους το 2019 σε 21,29 το 2025, καταγράφοντας άνοδο 715,7%.

Αύξηση σημειώθηκε και στις λοιμώξεις από E. coli ανθεκτικό στις κεφαλοσπορίνες τρίτης γενιάς: από 6,20 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους το 2019, σε 23,30 το 2025, ποσοστό αύξησης 275,8%.

Οι λοιμώξεις από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο ανθεκτικό στη μεθικιλλίνη (MRSA) αυξήθηκαν επίσης, από 6,85 περιστατικά ανά 100.000 κατοίκους το 2019 σε 12,07 το 2025, δηλαδή κατά 76,2%.

Για το 2025, τα στοιχεία δείχνουν ότι από τις 366 περιπτώσεις κλεμπσιέλλας της πνευμονίας που εξετάστηκαν στην Κύπρο, το 49,2% παρουσίαζε αντοχή στις καρβαπενέμες. Το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ήταν 12%.

Η εκτιμώμενη κάλυψη του πληθυσμού της Κύπρου από τα δεδομένα επιτήρησης αυξήθηκε από 75% το 2021 σε 86% το 2025. Η γεωγραφική αντιπροσωπευτικότητα των δεδομένων χαρακτηρίζεται υψηλή για όλη την περίοδο 2021-2025.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ECDC προειδοποίησε, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, ότι πληθαίνουν τα στοιχεία για τη συνεχιζόμενη εξάπλωση βακτηρίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, ενώ περιορίζονται οι διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές.

Η διευθύντρια του ECDC, Πάμελα Ρέντι-Βάγκνερ, δήλωσε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να υπολείπεται σε αρκετούς από τους στόχους της ΕΕ για την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής έως το 2030. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η ταχύτερη γονιδιωματική επιτήρηση επιτρέπει την πιο έγκαιρη αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο εξαπλώνονται τα ανθεκτικά βακτήρια και αποφεύγουν τη δράση των αντιβιοτικών.

Η ανθρώπινη κατανάλωση αντιβιοτικών το 2025 ήταν 5% χαμηλότερη από ό,τι το 2019, σύμφωνα με το ECDC, έναντι στόχου μείωσης κατά 20% έως το 2030. Το μερίδιο των αντιβιοτικών πρώτης γραμμής της κατηγορίας «Access» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αυξήθηκε από 61,1% σε 62,5%, ενώ ο στόχος έχει οριστεί τουλάχιστον στο 65%.

Περίπου το 90% της ανθρώπινης κατανάλωσης αντιβιοτικών γίνεται στην κοινότητα ή στον εξωνοσοκομειακό τομέα, επισημαίνει το ECDC. Γι’ αυτό, η εκστρατεία του Κέντρου για το 2026 εστιάζει στα παιδιά και υπενθυμίζει ότι κοινές παιδικές ασθένειες, όπως το κρυολόγημα, ο βήχας και ο πονόλαιμος, προκαλούνται συχνά από ιούς και δεν χρειάζονται αντιβιοτικά.

Για την αναστροφή των αρνητικών τάσεων, το ECDC ζητεί ταχεία και διαρκή δράση από τις αρχές δημόσιας υγείας, με μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων, ορθολογική χρήση των αντιμικροβιακών, επαρκή εργαστηριακή ικανότητα και ενισχυμένη επιτήρηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ