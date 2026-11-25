Σε δημοσιογραφική διάσκεψη την Τρίτη, η νέα ηγεσία της ΠΟΠ έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση της πρόσβασης των πολύτεκνων οικογενειών στο επίδομα. Έκανε λόγο για 15 χρόνια αδικιών, τις οποίες αποδίδει στους περιορισμούς που επιβλήθηκαν το 2012, στα εισοδηματικά όρια που έχουν παραμείνει αμετάβλητα και στην αύξηση του κόστους ανατροφής των παιδιών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Οργάνωση, οι Κύπριοι πολύτεκνοι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου μειώθηκαν από 10.065 το 2012 σε 3.166 το 2024. Πρόκειται για μείωση κατά 6.899 δικαιούχους οικογένειες ή 68,5%. Η ΠΟΠ διευκρίνισε ότι τα στοιχεία αφορούν τον αριθμό των δικαιούχων και όχι τον συνολικό αριθμό των πολύτεκνων οικογενειών.

Η Οργάνωση επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Κύπρος διέθεσε το 2023 το 0,9% του ΑΕΠ για την οικογένεια και το παιδί, έναντι 2,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση το μερίδιο των κοινωνικών παροχών που κατευθύνεται στην οικογένεια και το παιδί, η Κύπρος κατέλαβε την τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών.

Στη διάσκεψη παρέστη, εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας. Παρόντες ήταν επίσης βουλευτές, εκπρόσωποι οργανωμένων φορέων και πολύτεκνες οικογένειες από όλη την Κύπρο.

Η ΠΟΠ ζητά την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις πολύτεκνες οικογένειες, ουσιαστική αύξηση του επιδόματος τέκνου και δίκαιη κλιμάκωσή του ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Ως μεταβατική λύση προτείνει εισοδηματικό όριο €150.000, το οποίο να παραμένει σταθερό μέχρι το τελευταίο εξαρτώμενο παιδί, καθώς και περιουσιακό όριο €2,4 εκατομμυρίων. Όπως αναφέρει, οι προτεινόμενες βελτιώσεις στο νομοσχέδιο δεν αποκαθιστούν τις βασικές αδικίες που αντιμετωπίζουν οι πολύτεκνες οικογένειες.

Η Οργάνωση συνδέει την οικονομική στήριξη των πολυτέκνων με την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και σημειώνει ότι οι πολύτεκνες οικογένειες συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημογραφική προοπτική της χώρας. Επικαλείται επιστημονική μελέτη του 2021 της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας του Πανεπιστημίου Κύπρου Παναγιώτας Φλωρή-Λυσιώτου, σύμφωνα με την οποία η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των γεννήσεων. Η πιθανότητα απόκτησης τέταρτου παιδιού εκτιμάται ότι αυξάνεται κατά περίπου 5%.

Παράλληλα, η ΠΟΠ αναφέρεται στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες ο δείκτης γονιμότητας στην Κύπρο αναμένεται να παραμείνει ιδιαίτερα χαμηλός: από 1,31 παιδιά ανά γυναίκα το 2025 σε μόλις 1,40 το 2040, παρά τη θετική μετανάστευση. Τονίζει ότι απαιτούνται ολοκληρωμένη δημογραφική πολιτική και ουσιαστική στήριξη της οικογένειας, υπογραμμίζοντας ότι η αποκατάσταση της στήριξης των πολυτέκνων είναι ζήτημα δικαιοσύνης και σημαντική παράμετρος της δημογραφικής πολιτικής.

Για τα επόμενα βήματα, η Οργάνωση αναφέρει ότι αναμένει την απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας για το επίδομα τέκνου και την υλοποίηση της προεκλογικής του δέσμευσης. Προειδοποιεί ότι, αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση και το νομοσχέδιο ψηφιστεί χωρίς να αποκατασταθούν οι αδικίες, θα εξετάσει την κλιμάκωση των διεκδικήσεών της, συμπεριλαμβανομένων νόμιμων και ειρηνικών κινητοποιήσεων, έπειτα από αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων.

Τέλος, καλεί τα περισσότερα από 23.000 μέλη της να παραμείνουν ενημερωμένα και σε επαγρύπνηση, έτοιμα να στηρίξουν τις συλλογικές αποφάσεις. «Οι πολύτεκνοι ζητούν δικαιοσύνη και έμπρακτη στήριξη. Το δημογραφικό αφορά όλους. Χωρίς παιδιά δεν υπάρχει μέλλον», καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΠ.

Πηγή: ΚΥΠΕ