Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της Οργάνωσης.

Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο τέως Πρόεδρος της Οργάνωσης, κ. Σάββας Κόκκινος, ο Αντιπρόεδρος Μαρίνος Κώστα και ο Ταμίας Χαράλαμπος Παπασάββα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Οργάνωση Πολυτέκνων Πάφου έθεσε ενώπιον του Προέδρου του ΕΟΑ Πάφου το ζήτημα της τιμολόγησης του νερού για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και άλλα θέματα που αφορούν τις πολύτεκνες οικογένειες και εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Οργανισμού.

Ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Πολυτέκνων Πάφου εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη, καθώς και προς τον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΑ Πάφου, για την ενημέρωση και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε γύρω από τα ζητήματα που τέθηκαν.

Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει θετική εξέλιξη και συγκεκριμένα μέτρα που θα συμβάλουν στην ανακούφιση και στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών της επαρχίας Πάφου.

Η Οργάνωση Πολυτέκνων Πάφου, μέσα από τη συνάντηση, επανέλαβε τη βούλησή της να συνεχίσει να θέτει στο επίκεντρο τα προβλήματα και τις ανάγκες των πολύτεκνων οικογενειών, διεκδικώντας λύσεις και ουσιαστική στήριξη από τους αρμόδιους φορείς.