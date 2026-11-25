Με μια συγκινητική ανακοίνωση, η ηγεσία και τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποχαιρετούν τον αγαπητό τους συνάδελφο, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Νίκος Νικολάου, με αριθμό μητρώου 354, εντάχθηκε στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 3 Ιανουαρίου 1995. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπηρέτησε στον Πυροσβεστικό Σταθμό του Αεροδρομίου Λάρνακας, όπου παρέμεινε μέχρι και την ημέρα του θανάτου του.

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον Νίκο Νικολάου την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, στην Αγγλικανική Εκκλησία Αποστόλου Παύλου στη Λευκωσία.

Η κηδεία θα τελεστεί με τιμές εν ενεργεία πυροσβέστη, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου, στην περιοχή Χαλεπιανές.

Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.

«Καλό Παράδεισο αγαπητέ μας Νίκο», αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αποχαιρετώντας έναν συνάδελφο που υπηρέτησε στο Σώμα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.