Στο πένθος βυθίστηκε η οικογένεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, μετά τον θάνατο του πυροσβέστη Νίκου Νικολάου από τη Λευκωσία, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, έπειτα από σχεδόν 32 χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα.
«Καλό Παράδεισο αγαπητέ μας Νίκο» - Θλίψη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για το θάνατο του Νίκου Νικολάου
Με μια συγκινητική ανακοίνωση, η ηγεσία και τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποχαιρετούν τον αγαπητό τους συνάδελφο, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Με μια συγκινητική ανακοίνωση, η ηγεσία και τα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αποχαιρετούν τον αγαπητό τους συνάδελφο, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.
Ο Νίκος Νικολάου, με αριθμό μητρώου 354, εντάχθηκε στις τάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις 3 Ιανουαρίου 1995. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του στη Σχολή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπηρέτησε στον Πυροσβεστικό Σταθμό του Αεροδρομίου Λάρνακας, όπου παρέμεινε μέχρι και την ημέρα του θανάτου του.
Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τον Νίκο Νικολάου την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, στις 14:00, στην Αγγλικανική Εκκλησία Αποστόλου Παύλου στη Λευκωσία.
Η κηδεία θα τελεστεί με τιμές εν ενεργεία πυροσβέστη, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Κοιμητήριο Στροβόλου, στην περιοχή Χαλεπιανές.
Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλλυπητήρια.
«Καλό Παράδεισο αγαπητέ μας Νίκο», αναφέρει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, αποχαιρετώντας έναν συνάδελφο που υπηρέτησε στο Σώμα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.