Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο Ελληνοκύπριος συμπρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής για το Περιβάλλον, Μιχάλης Λοϊζίδης, τόνισε τη σημασία της απόφασης των δύο ηγετών να επανεκκινήσουν δράσεις για τα μικρότερα παιδιά, τα οποία, όπως είπε, αποκλείονται στην πράξη από τις δικοινοτικές επαφές. Παρουσίασε τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος, το οποίο αφορά ηλικιακές ομάδες 6-12, 12-18 και 18 ετών και άνω.

Ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι η προσπάθεια αφορά την επανεκκίνηση της συνεργασίας Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων στον τομέα του περιβάλλοντος, τον οποίο όλοι αντιλαμβάνονται ως κοινό. Η κλιματική αλλαγή, οι φυτοασθένειες, ο αφθώδης πυρετός στα ζώα και ο κορωνοϊός, σημείωσε, καταδεικνύουν ότι «στην πραγματικότητα η Κύπρος είναι μία οικολογική ενότητα».

Στο πανεπιστημιακό επίπεδο, το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις δυνατότητες αξιοποίησης του αέρα, του ήλιου, της γεωθερμίας και της θάλασσας στην Κύπρο. Στόχος είναι να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερη βιωματική δράση, ώστε οι νέοι να συνεργάζονται σε ερευνητικά έργα ή πιλοτικές εφαρμογές.

Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα παιδιά θα ασχοληθούν με τη μείωση και τη διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και με την προστασία και ενίσχυση της βιοποικιλότητας. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα δημιουργηθεί το πρόγραμμα «Οι Προστάτες του Νερού» (Water Guardians), με αντικείμενο την ευαισθητοποίηση για την εξοικονόμηση νερού και την παρακολούθηση της κατανάλωσης (Water Conservation Awareness and Monitoring Program).

Τα παιδιά θα μάθουν τρόπους περιορισμού της κατανάλωσης στο σπίτι και θα μεταφέρουν τη γνώση στις οικογένειές τους. Θα καταγράφουν τη χρήση νερού μέσα από καθημερινές δραστηριότητες, όπως το ντους, η χρήση της τουαλέτας και του νιπτήρα και το βούρτσισμα των δοντιών, ώστε να διαπιστώνουν πώς μπορούν να συμβάλουν στη μείωσή της. Οι λύσεις που θα καταγραφούν θα εξεταστούν και ως προς τη δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής τους από τη μία πλευρά στην άλλη, με στόχο την αμοιβαία επωφελή περιβαλλοντική δράση.

Πώς θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα

Στόχος είναι οι ομάδες να περιλαμβάνουν άτομα και από τις δύο κοινότητες, ώστε οι δράσεις να μην είναι μονοκοινοτικές. Ο κ. Λοϊζίδης αναφέρθηκε ενδεικτικά στη δημιουργία τριών έως τεσσάρων ομάδων στην ελληνοκυπριακή πλευρά και αντίστοιχου αριθμού στα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι ήδη υλοποιούνται και άλλες δράσεις, όπως το Youth for Environment του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UNDP).

Τα παιδιά θα υποστηρίζονται από ειδικούς που γνωρίζουν το αντικείμενο και θα μπορούν να αναπτύσσουν συγκεκριμένες ερευνητικές δράσεις, οι οποίες σχεδιάζονται. Το πρώτο σκέλος προβλέπει τον σχεδιασμό και τη δημιουργία δικοινοτικών προγραμμάτων που θα αναλάβουν και θα εφαρμόσουν οι νέοι. Ειδικοί και μέντορες θα δημιουργήσουν την υποδομή για εργαστηριακές και πιλοτικές εφαρμογές, ενώ οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν από ειδικούς και να συνεργαστούν με νέους της άλλης κοινότητας σε επίπεδο οικοδόμησης της ειρήνης, έρευνας και επιστήμης.

Ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι υπάρχουν πανεπιστήμια, ινστιτούτα και άλλοι χώροι για τη συνεργασία, ενώ και ιδιωτικές εταιρείες χρειάζονται έρευνα σε αυτά τα θέματα.

Οι προκλήσεις για τη συμμετοχή των παιδιών

Ερωτηθείς για τους χώρους των συναντήσεων, ο κ. Λοϊζίδης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα Imagine, το οποίο τερματίστηκε λόγω δυσκολιών στη μεταφορά και τη συνάντηση παιδιών από τις δύο πλευρές, ιδιαίτερα όσων είναι κάτω των 18 ετών. Η συνεργασία σε πανεπιστημιακό επίπεδο είναι ευκολότερη, καθώς οι άνω των 18 μπορούν να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα συμμετάσχουν. Μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί η συμμετοχή των παιδιών κάτω των 18 ετών, ιδίως των ηλικιών 6-12.

Αρχικά, η υποδομή και η επιστημονική δράση θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μονοκοινοτικά. Πρόθεση, όπως είπε, είναι να προταθεί στους δύο ηγέτες η μεταφορά και επικοινωνία των παιδιών από τις δύο πλευρές, όπως γινόταν παλαιότερα. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, δικοινοτική ομάδα επιστημόνων θα προσφέρει τη γνώση, ενώ η αρχική εφαρμογή μπορεί να γίνει μονοκοινοτικά, μέχρι να δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης των παιδιών.

Οι νέοι άνω των 18 ετών θα έρθουν σε επαφή μέσω των δύο δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών και θα επιλέξουν οι ίδιοι τα σημεία συνάντησης. Πρώτο βήμα είναι να αποσαφηνιστούν όλες οι διαθέσιμες διαδικασίες συνεργασίας: έχει αποφασιστεί ότι το πρόγραμμα θα προχωρήσει, ενώ οι λεπτομέρειες εφαρμογής θα καθοριστούν τώρα. Η συμμετοχή φοιτητών θεωρείται ευκολότερη, καθώς μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να προσέλθουν μόνοι τους, ενώ για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση απαιτείται περισσότερη δουλειά.

Ο κ. Λοϊζίδης υπογράμμισε ότι η επανεκκίνηση αφορά μια μερίδα της κοινωνίας, τα μικρότερα παιδιά, που, όπως είπε, είχε αποκλειστεί από κάθε επαφή όλα αυτά τα χρόνια. Πρόσθεσε ότι περίπου το 30% του ενεργού πληθυσμού αποκλείεται στην πράξη από τις δικοινοτικές επαφές και σχεδόν του απαγορεύεται να συμμετέχει. Το πρόγραμμα Imagine περιλάμβανε πολλές δικοινοτικές δράσεις και επαφές μεταξύ παιδιών. «Τώρα, προς τιμήν των δύο ηγετών, το επαναφέρουν στο τραπέζι, για να δούμε πώς θα γίνει με μια πιο σωστή βάση και μια πιο ξεκάθαρη βάση», είπε.

Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένος αριθμός συμμετεχόντων. Αρχικά, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με μικρές ομάδες 30 ή 40 παιδιών, με 15 ή 20 από κάθε κοινότητα. Εφόσον η πιλοτική εφαρμογή πετύχει και τα εκπαιδευτικά εργαλεία κριθούν ικανοποιητικά, θα ακολουθήσει δεύτερη φάση για την επέκτασή του σε ολόκληρο τον πληθυσμό.

Παραδείγματα περιβαλλοντικής συνεργασίας

Αναφερόμενος στη σημασία κοινής προσέγγισης, ο κ. Λοϊζίδης χαρακτήρισε πολύ άσχημη την κατάσταση με τον αφθώδη πυρετό και είπε ότι η διαχείριση του ζητήματος έγινε σαν να επρόκειτο για δύο διαφορετικές χώρες. Αντίθετα, διαφορετική ήταν η εικόνα στο πρόβλημα που παρουσιάστηκε στα εσπεριδοειδή το 2025. Τότε, όπως είπε, οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν και επιστήμονες, ενεργώντας με την προσωπική τους ιδιότητα και με αγωνία για τον τόπο τους, κατέληξαν στα αναγκαία μέτρα.

Όπως ανέφερε, δόθηκαν οδηγίες και η εφαρμογή προχώρησε και στις δύο πλευρές ως ένα νησί, με κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού ωφέλιμων εντόμων, κοινή παρακολούθηση, τακτικές κοινές δράσεις ελέγχου της κατάστασης και ανταλλαγή πληροφοριών. Για πρώτη φορά, πρόσθεσε, στο πλαίσιο δικοινοτικού προγράμματος κατέστη δυνατό να παρακολουθείται η κατάσταση σε όλο το νησί και να υπάρχει κοινή γραμμή και διαδικασία αντιμετώπισης σε περίπτωση επανεμφάνισης του προβλήματος.

Ο κ. Λοϊζίδης έκανε λόγο για προηγούμενες θετικές και επιτυχημένες δράσεις και εξέφρασε την ελπίδα ότι ανάλογα θα προχωρήσει και η νέα προσπάθεια. Σημείωσε ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αρχίσει η διαδικασία χωρίς να τεθούν επί τάπητος οι ευαισθησίες κάθε πλευράς. Όπως είπε, είδε για πρώτη φορά τόση σοβαρότητα και πάθος για την επίλυση του προβλήματος. «Το διακύβευμα ήταν να μην ξαναδούμε ούτε ένα λεμόνι ούτε ένα πορτοκάλι για πάρα πολλά χρόνια στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όλα τα εσπεριδοειδή θα είχαν εξαφανιστεί», ανέφερε. Πρόσθεσε ότι η διαδικασία επέτρεψε στις δύο κοινότητες να συνεννοηθούν σε επιστημονικό και όχι πολιτικό επίπεδο, ώστε να βρίσκουν λύσεις επωφελείς για όλους τους Κυπρίους.

Πηγή: ΚΥΠΕ