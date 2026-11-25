Όπως είχε αναδείξει σε προηγούμενα ρεπορτάζ του ο «Πολίτης», η επαναλειτουργία ενός Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην καρδιά της Λευκωσίας αποτελεί πάγιο αίτημα όσων διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο του ΚΕΠ που λειτουργούσε στη λεωφόρο Μακαρίου. Η δημιουργία του νέου κέντρου στο Παλιό ΓΣΠ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση της πλατείας, η οποία, πέραν των χώρων πρασίνου, εστίασης και αναψυχής, θα στεγάσει πλέον και υπηρεσίες προς το κοινό.

Στόχος η ολοκλήρωση εντός του 2027

Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών εκπνέει στις 23 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο τοποθετείται χρονικά στις αρχές Απριλίου του 2027. Με δεδομένη τη συμβατική διάρκεια των εργασιών, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και οι εργασίες αρχίσουν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, το νέο ΚΕΠ θα μπορούσε να είναι έτοιμο περί τον Νοέμβριο του 2027. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες τεχνικές, επαγγελματικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ», από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τον Δήμο Λευκωσίας.

Τι θα περιλαμβάνει το νέο ΚΕΠ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη θα στεγαστεί σε υφιστάμενο κτηριακό χώρο της ανάπτυξης του Παλιού ΓΣΠ, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εξυπηρέτησης του κοινού. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται χώροι υποδοχής, αναμονής και εξυπηρέτησης πολιτών, γραφεία και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για το προσωπικό, αίθουσα συναντήσεων, αποθηκευτικοί χώροι, χώρος θηλασμού και χώροι υγιεινής. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για την απρόσκοπτη πρόσβαση και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και της εταιρείας PHC για την εμπορική αξιοποίηση των υποστατικών της πλατείας, στις 30 Οκτωβρίου 2026. Πέραν της επαναλειτουργίας του ΚΕΠ, πάντως, παραμένει στο προσκήνιο και ένα ακόμη αίτημα των κατοίκων της εντός των τειχών Λευκωσίας, αυτό της λειτουργίας φαρμακείου, ζήτημα το οποίο είχε επίσης αναδείξει ο «Πολίτης» μέσα από συνομιλίες με κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες φαρμακείο αναμένεται να ανοίξει στην Οδό Λήδρας σύντομα.