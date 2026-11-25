Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται η δημιουργία Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) στην πλατεία του Παλιού ΓΣΠ, εξέλιξη που έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και των εργαζομένων στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2026, με την εκτιμώμενη αξία του έργου να ανέρχεται στις €790.000 πλέον ΦΠΑ και τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών να καθορίζεται στους επτά μήνες.
Επιτέλους ΚΕΠ στο κέντρο της Λευκωσίας: Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός - Πόσα θα στοιχίσει και πότε αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του
Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός ύψους €790.000 για την υλοποίηση ενός έργου που αποτελεί πάγιο αίτημα των κατοίκων και των εργαζομένων στο κέντρο της Λευκωσίας.
Όπως είχε αναδείξει σε προηγούμενα ρεπορτάζ του ο «Πολίτης», η επαναλειτουργία ενός Κέντρου Εξυπηρέτησης του Πολίτη στην καρδιά της Λευκωσίας αποτελεί πάγιο αίτημα όσων διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά το κλείσιμο του ΚΕΠ που λειτουργούσε στη λεωφόρο Μακαρίου. Η δημιουργία του νέου κέντρου στο Παλιό ΓΣΠ εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιοποίηση της πλατείας, η οποία, πέραν των χώρων πρασίνου, εστίασης και αναψυχής, θα στεγάσει πλέον και υπηρεσίες προς το κοινό.
Στόχος η ολοκλήρωση εντός του 2027
Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών εκπνέει στις 23 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο τοποθετείται χρονικά στις αρχές Απριλίου του 2027. Με δεδομένη τη συμβατική διάρκεια των εργασιών, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και οι εργασίες αρχίσουν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, το νέο ΚΕΠ θα μπορούσε να είναι έτοιμο περί τον Νοέμβριο του 2027. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή, ενώ δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις που πληρούν τις προβλεπόμενες τεχνικές, επαγγελματικές και οικονομικές προϋποθέσεις. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ», από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τον Δήμο Λευκωσίας.
Τι θα περιλαμβάνει το νέο ΚΕΠ
Το Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη θα στεγαστεί σε υφιστάμενο κτηριακό χώρο της ανάπτυξης του Παλιού ΓΣΠ, ο οποίος θα διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες εξυπηρέτησης του κοινού. Στους σχεδιασμούς περιλαμβάνονται χώροι υποδοχής, αναμονής και εξυπηρέτησης πολιτών, γραφεία και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις για το προσωπικό, αίθουσα συναντήσεων, αποθηκευτικοί χώροι, χώρος θηλασμού και χώροι υγιεινής. Ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για την απρόσκοπτη πρόσβαση και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ του Δήμου Λευκωσίας και της εταιρείας PHC για την εμπορική αξιοποίηση των υποστατικών της πλατείας, στις 30 Οκτωβρίου 2026. Πέραν της επαναλειτουργίας του ΚΕΠ, πάντως, παραμένει στο προσκήνιο και ένα ακόμη αίτημα των κατοίκων της εντός των τειχών Λευκωσίας, αυτό της λειτουργίας φαρμακείου, ζήτημα το οποίο είχε επίσης αναδείξει ο «Πολίτης» μέσα από συνομιλίες με κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες φαρμακείο αναμένεται να ανοίξει στην Οδό Λήδρας σύντομα.
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.