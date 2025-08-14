Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Μάντρα αυτοκινήτων έγινε στόχος εμπρηστών στην Πύλα - Αναφορές για πυροβολισμούς

Καταγγελία φρουρού για πυροβολισμούς χωρίς τραυματισμούς

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στον παραλιακό δρόμο της Πύλας, μετά από εμπρησμό τεσσάρων οχημάτων σε μάντρα αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο προσέγγισαν το σημείο και, αφού περιέλουσαν τα οχήματα με εύφλεκτο υλικό, έθεσαν φωτιά. Ο φρουρός ασφαλείας της επιχείρησης κατέθεσε ότι άκουσε αριθμό πυροβολισμών, χωρίς ωστόσο να υπάρξει οποιοσδήποτε τραυματισμός. Από τις μέχρι τώρα ενδείξεις, οι πυροβολισμοί δεν φαίνεται να στράφηκαν εναντίον του.

Η σκηνή αποκλείστηκε και οι εξετάσεις σε αυτή θα συνεχιστούν σε λίγο.

