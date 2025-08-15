Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Δράστης μαχαίρωσε συνάδελφό του σε κέντρο φιλοξενίας αιτητών ασύλου στην Κοφίνου

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δράστης 31 ετών επιτέθηκε σε 32χρονο φύλακα μετά από επαγγελματικές διαφορές. Ο τραυματίας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τραυματισμός με μαχαίρι σημειώθηκε χθες βράδυ, γύρω στις 23:00, σε βάρος 32χρονου από τη Ρουμανία, μόνιμου κατοίκου Κύπρου, ο οποίος εργαζόταν ως προσωπικό ασφαλείας στο κέντρο φιλοξενίας αιτητών ασύλου στην Κοφίνου.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, την ώρα του περιστατικού τον επισκέφθηκε στον χώρο εργασίας του ένας 31χρονος Κύπριος συνάδελφός του, με τον οποίο είχαν επαγγελματικές διαφορές, και τον μαχαίρωσε. Ο 31χρονος μετέβη στη συνέχεια στον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου, όπου ανέφερε τι είχε συμβεί.

Στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι και συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα. Αναμένεται να υποβληθεί αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης σε σχέση με τα αδικήματα:

  1. Πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης
  2. Τραυματισμός

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, φέροντας τραύμα στην κοιλιακή χώρα. Η κατάσταση της υγείας του είναι εκτός κινδύνου.

Σημειώνεται ότι ο 31χρονος Κύπριος συνελήφθη με εντολή πρωσοποκάτησης για 6 ημέρες.

