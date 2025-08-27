Χωρίς νερό Λακατάμεια, Τσέρι, Ανθούπολη και Εργάτες

Η διακοπή υδροδότησης που παρατηρείται σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λακατάμειας (διαμ. Λακατάμειας, διαμ. Τσερίου, διαμ. Ανθούπολης) και την κοινότητα Εργατών οφείλεται σε βλάβη αγωγού νερού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, που τροφοδοτεί με νερό τις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ και άλλες κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας, οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στα όρια του ΕΟΑ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού.

Λόγω της παρατεταμένης διάρκειας των εργασιών του ΤΑΥ για αποκατάσταση της βλάβης, το διαθέσιμο απόθεμα νερού στις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ που τροφοδοτεί τις επηρεαζόμενες περιοχές έχει εξαντληθεί, προστίθεται στην ανακοίνωση και σημειώνεται πως το ΤΑΥ προβαίνει σε εργασίες για αποκατάσταση της βλάβης ούτως ώστε να καταστεί δυνατή εκ νέου η ροή νερού προς τις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ, χωρίς όμως να έχει προσδιορίσει επακριβώς το χρόνο συμπλήρωσής τους.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας ενημερώνει ότι μετά τη σύσταση του τον Ιούλιο του 2024, προχώρησε σε αξιολόγηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων δεξαμενών της περιοχής και προχώρησε στην ανέγερση νέας μεγαλύτερης υδατοδεξαμενής τύπου GLS για την υδροδότηση της περιοχής του Δήμου Λακατάμειας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν το τέλος του χρόνου και θα αυξήσει την αυτονομία και επάρκεια νερού από 13 σε 37 ώρες, σε περίπτωση διακοπής στην τροφοδότησης από το ΤΑΥ.

Πηγή: ΚΥΠΕ