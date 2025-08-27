Δύο παιδιά νεκρά σε πυροβολισμούς σε εκκλησία στη Μινεάπολη - Τρία όπλα είχε μαζί του ο δράστης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κοινωνία

Χωρίς νερό Λακατάμεια, Τσέρι, Ανθούπολη και Εργάτες

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Από βλάβη αγωγού ΤΑΥ η διακοπή υδροδότησης σε περιοχές της Λευκωσίας λέει ο ΕΟΑ

Η διακοπή υδροδότησης που παρατηρείται σε διάφορες περιοχές του Δήμου Λακατάμειας (διαμ. Λακατάμειας, διαμ. Τσερίου, διαμ. Ανθούπολης) και την κοινότητα Εργατών οφείλεται σε βλάβη αγωγού νερού του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, που τροφοδοτεί με νερό τις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ και άλλες κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας, οι οποίες δεν είναι ενταγμένες στα όρια του ΕΟΑ, αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού.

Λόγω της παρατεταμένης διάρκειας των εργασιών του ΤΑΥ για αποκατάσταση της βλάβης, το διαθέσιμο απόθεμα νερού στις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ που τροφοδοτεί τις επηρεαζόμενες περιοχές  έχει εξαντληθεί, προστίθεται στην ανακοίνωση και σημειώνεται πως το ΤΑΥ προβαίνει σε εργασίες για αποκατάσταση της βλάβης ούτως ώστε να καταστεί δυνατή εκ νέου η ροή νερού προς τις υδατοδεξαμενές του ΕΟΑ, χωρίς όμως να έχει προσδιορίσει επακριβώς το χρόνο συμπλήρωσής τους.  

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας ενημερώνει ότι μετά τη σύσταση του τον Ιούλιο του 2024, προχώρησε σε αξιολόγηση της χωρητικότητας των υφιστάμενων δεξαμενών της περιοχής και προχώρησε  στην ανέγερση νέας μεγαλύτερης υδατοδεξαμενής  τύπου GLS για την υδροδότηση  της περιοχής του Δήμου Λακατάμειας, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία πριν το τέλος του χρόνου και θα αυξήσει  την αυτονομία  και επάρκεια νερού από 13 σε 37 ώρες, σε περίπτωση διακοπής στην τροφοδότησης από το ΤΑΥ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΕΡΟΤΑΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited