Αρναούτης για φονική πυρκαγιά: 13 πληροφορίες χωρίς μαρτυρίες-Τι είπε για τον θάνατο του ζεύγους στη Λεμεσό

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, σε τοποθετήσεις του στη δεύτερη κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Βουλής με αντικείμενο την καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό, αναφέρθηκε τόσο στην πορεία των ερευνών για την πρόσφατη πυρκαγιά όσο και στον θάνατο ηλικιωμένου ζεύγους .

Για την πυρκαγιά, ο κ. Αρναούτης σημείωσε ότι:

«Μέχρι σήμερα διερευνήθηκαν 13 πληροφορίες χωρίς να εξασφαλιστούν μαρτυρίες εναντίον προσώπου».

Παραλήφθηκαν και τα δύο αποτσίγαρα που εντοπίστηκαν από τους Αμερικανούς εμπειρογνώμονες.

«Με βάση τις μαρτυρίες, δεν προκύπτει κατηγορία εναντίον προσώπου για εμπρησμό».

Τόνισε την ανάγκη «σε επόμενη παρόμοια κρίση να μην υπάρχουν αναρμόδια άτομα στο Κέντρο Κρίσεων».

Αναφορικά με τον θάνατο του ζεύγους, ανέφερε ότι:

«Το ζέυγος αναχώρησε 19.15 από τη Συλίκου. Η θέση της Αστυνομάις είναι ότι οι δύο πολίτες ενημερώθηκαν για επικινδυνότητα του συγκεκριμένου δρόμου, αλλά το αγνόησαν. Τους είπαν από πού να πάνε.

Θυμίζουμε ότι το ζεύγος Δημήτρη και Μάρω Φιλιππίδη, προσπαθώντας να διαφύγει από την πυρκαγιά που πλησίαζε το εξοχικό του στη Συλίκου ακολούθησε λάθος δρόμο, παγιδεύτηκε στις φλόγες και έχασε τη ζωή του.