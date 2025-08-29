LIVE: Δεύτερος γύρος στη Βουλή για τη φονική πυρκαγιά - Ο Λογγίνος επιμένει στον εμπρησμό: «Έχω φωτογραφίες…»

Στη δεύτερη κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Βουλής εξετάζεται σήμερα η καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό. Βουλευτές και αρμόδιοι φορείς αναμένουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έμειναν ανοιχτά από την πρώτη συνεδρίαση, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί και τρίτη, ώστε να ολοκληρωθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Η συζήτηση διεξάγεται στον απόηχο της έκθεσης των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της ATF, η οποία αποδίδει την πυρκαγιά σε δύο αποτσίγαρα.

