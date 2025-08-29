Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
LIVE: Δεύτερος γύρος στη Βουλή για τη φονική πυρκαγιά - Ο Λογγίνος επιμένει στον εμπρησμό: «Έχω φωτογραφίες…»

Οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό από τη δημοσιογραφική ομάδα του politis.com.cy

Στη δεύτερη κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Περιβάλλοντος της Βουλής εξετάζεται σήμερα η καταστροφική πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό. Βουλευτές και αρμόδιοι φορείς αναμένουν απαντήσεις στα ερωτήματα που έμειναν ανοιχτά από την πρώτη συνεδρίαση, ενώ δεν αποκλείεται να χρειαστεί και τρίτη, ώστε να ολοκληρωθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Η συζήτηση διεξάγεται στον απόηχο της έκθεσης των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων της ATF, η οποία αποδίδει την πυρκαγιά σε δύο αποτσίγαρα.

ΕΔΩ όλα όσα ειπώθηκαν στην πρώτη συνεδρία: Επιβεβαιώθηκε η ασυνεννοησία των εμπλεκομένων στη Βουλή - «Κάναμε ότι έπρεπε», ανέφεραν οι υπηρεσίες, στήριξη ζητούν οι πληγέντες

 

 

