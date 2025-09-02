Πατέρας πήγε στο Γραφείο της Επ. Παιδιού και ζήτησε να αναλάβουν το παιδί του οι Αρχές (ηχητικό)

Σοκ προκαλεί η υπόθεση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, όταν πατέρας παρουσιάστηκε χθες, Δευτέρα, στο Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, συνοδευόμενος από το εξάχρονο παιδί του, ζητώντας να το παραδώσει στις Αρχές. Όπως κατήγγειλε, η μητέρα έχει εγκαταλείψει το παιδί, ενώ ο ίδιος δήλωσε πως αδυνατεί να το φροντίσει.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π», η Επίτροπος Δέσπω Μιχαηλίδου ανέφερε ότι, μόλις έγινε γνωστό το περιστατικό, οι λειτουργοί του Γραφείου ενημέρωσαν άμεσα τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Εκπρόσωποι των ΥΚΕ έσπευσαν στο σημείο και συνομίλησαν με τον πατέρα και το παιδί, αποφασίζοντας ότι το παιδί θα παραμείνει για λίγες ημέρες με τον πατέρα του, μέχρι να προετοιμαστεί η μετάβασή του σε δομή φιλοξενίας ή σε εναλλακτική μορφή φροντίδας.

«Δεν θα ήταν σωστό να απομακρυνθεί το παιδί ξαφνικά», δήλωσε η κ. Μιχαηλίδου, τονίζοντας ότι η παράδοσή του στο κράτος αποτελεί την έσχατη λύση. Πρόσθεσε πως οι λειτουργοί θα επιχειρήσουν να έρθουν σε επαφή και με τη μητέρα, ώστε να διερευνηθεί κάθε ενδεχόμενο.

Η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού ανέφερε επίσης ότι η μητέρα διαμένει παράνομα στην Κυπριακή Δημοκρατία, επισημαίνοντας παράλληλα ότι -όπως συμβαίνει συχνά σε περιπτώσεις αλλοδαπών- δεν υπάρχει οικογενειακό δίκτυο στήριξης, γεγονός που καθιστά την υπόθεση ακόμη πιο περίπλοκη.

Υπενθύμισε, πάντως, ότι σε προηγούμενες δικαστικές διαδικασίες είχε διαφανεί πως ο πατέρας είχε δείξει μέριμνα για το παιδί, χωρίς όμως να είναι γνωστό τι τον οδήγησε στην πρόσφατη απόφαση.

Η κ. Μιχαηλίδου σημείωσε, τέλος, ότι σύμφωνα με τις πληροφορηση που έχει οι ΥΚΕ παρακολουθούσαν την οικογένεια και ότι «είναι θέμα ημερών να ξεκαθαρίσει η κατάσταση».

Ακούστε την παρέμβαση της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπως Μιχαηλίδου στην «Δεύτερη Ματιά» του Πολίτη 107.6 & 97.6: