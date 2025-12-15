Ο ανασχηματισμός και το κόμμα του Προέδρου

Κάποιοι νομίζουν ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε ανασχηματισμό μόνο για το καλό της χώρας μας και μάλιστα 15 μέρες πριν φάμε επισήμως γαλοπούλα και μελομακάρονα. Υπάρχει βλέπετε και κόσμος που νηστεύει και τηρεί κάθε χρόνο τη χριστουγεννιάτικη νηστεία από τις 15 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου.

Ο Πρόεδρός μας βέβαια ούτε κανονική ούτε πολιτική νηστεία κάνει, αφού σύμφωνα με τον Εφραίμ τον Βατοπεδινό «έν' νακουρίν ψευτούιν». Την εντύπωση αυτή συναπεκόμισεν ο Άγιος Εφραίμ μετά από ένα δύο εξομολογήσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη, με τον έμπειρο ασκητή του Αγίου Όρους να κρίνει ότι ο κύριος Πρόεδρος δεν του τα έλεγε όλα.

Τα κρυφά

Ομολογούσε εξομολογούμενος για παράδειγμα με ευκολία τη φιλοδοξία του να επανεκλεγεί στην προεδρία το 2028, αλλά και το πάθος του να γίνει και αυτός πολύ πιο πλούσιος στη δεύτερη θητεία, όπως τα κατάφερε ο πολιτικός του πατέρας ο εντιμότατος Νίκος Χρυσάνθου Αναστασιάδης, άλλα ώς εκεί. Καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους δεν του έλεγε κάποιες άλλες μύχιες πολιτικές σκέψεις του και κυρίως κάποιους φόβους του, που τον έκαναν να ξυπνά με κρύο ιδρώτα κάποια βράδια. Ο Άγιος Εφραίμ Κουτσού ο Βατοπεδινός βέβαια καθηκόντως ρωτούσε:

-Πες μου παιδί μου

- Μα τα είπα όλα γέροντά μου

- Μήπως έχεις και κάτι άλλο να μου πεις;

- Όχι Γέροντα σας τα είπα όλα

- Μήπως ο σατανάς σε βάζει σε πειρασμό;

- Αντιστέκομαι γέροντά μου με το κομποσκοίνι ανά χείρας

Το κόμμα

Ο γέροντας Εφραίμ είναι κατ' εξοχήν πολιτικόν ζώον, οπότε είναι σε θέση να κατανοεί τις δεύτερες και τις τρίτες σκέψεις του κυρίου Προέδρου και κυρίως με τι τον βάζει ο σατανάς να ασχοληθεί, αλλά δεν επέμεινε άλλο. Όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ εξάλλου κατανοούν ποιο είναι το plan A και το plan B του κυρίου Προέδρου. Είχε και plan C κάποτε να εργαστεί ως ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά αυτή η καταραμένη νομοθεσία να διαχωρίζει τους ακαδημαϊκούς από τους πολιτικούς του στέρησε τη δυνατότητα αυτή. Το plan D να ανοίξει μαγαζί και να πωλεί λουκούμια Γεροσκήπου και πίσσα παφίτικη, τερματίστηκε μετά την εκλογή του στην προεδρία. Πού ξανακούστηκε Πρόεδρος να πουλά πίσσα;

Ποιο είναι το plan A του κυρίου Προέδρου; Εμφανώς να επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία; Έχει καλές ελπίδες πάντως αφού προς την κατεύθυνση αυτή εργάζεται η μισή ηγεσία του ΔΗΣΥ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος και το ΕΛΑΜ. Αν τα καταφέρει θα είναι ο τέταρτος Πρόεδρος που το πετυχαίνει μετά τον Μακάριο Γ΄, τον Σπύρο Κυπριανού, τον Γλαύκο Κληρίδη και τον Νίκο Αναστασιάδη. Γιώργος Βασιλείου, Τάσσος Παπαδόπουλος και Δημήτρης Χριστόφιας ως γνωστόν δεν τα κατάφεραν. Μια δεύτερη εκλογή θα σημαίνει για τον ίδιο ότι αφυπηρετεί στα 60 του και αμέσως αρχίζει να εισπράττει τη σύνταξή του, έχοντας στο πλευρό του σοφέρ με καινούργιο αυτοκίνητο και αστυνομική φρούρηση εφ' όρου ζωής. Τι άλλο να θέλει το πλάσμα;

Βεβαίως υπάρχει και το Plan B. Το σχέδιο αυτό αφορά την κάκιστη περίπτωση που δεν θα επανεκλεγεί για δεύτερη θητεία. Τι κάμνουμε τότε στα 55 μας έτη χωρίς σύνταξη και εργασία; θα μας ταΐζει η κ. Καρσερά η οποία, αντιλαμβανόμαστε, θα συνεχίσει να εργάζεται ως πρέσβης στο Υπουργείο Εξωτερικών; Ο κ. Χριστοδουλίδης είναι φεμινιστής, αλλά υπάρχουν και όρια. Προφανώς θα κάνει αυτό που έκαναν και άλλοι πολιτικοί. Θα ιδρύσει κόμμα.

Τα στελέχη

Ήδη δίπλα του έχει τον βασικό πυρήνα. Στελέχη αξιόπιστα όπως ο Λετυμπιώτης, ο Βίκτωρας, ο Γιάννης Αντωνίου, η Ειρήνη Πική, η κυρία Ραουνά, αλλά και συγγενείς με προσόντα όπως ο σύγαμπρός του Χαράλαμπος Χαραλάμπου. Στο Πολιτικό Γραφείο και την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος πάντα υπάρχει χώρος για την πολυπληθή ομάδα των κουμπάρων και των κουμέρων του. Ένα κόμμα των κουμπάρων έχει και άλλα πλεονεκτήματα. Ο πρώτος άνθρωπος που έκανε κόμμα με τους κουμπάρους του δεν είχε μεγάλο πολιτικό όραμα, είχε όμως μεγάλο τραπέζι. Και κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα. Ο κ. Πρόεδρος βέβαια έχει ένα πλεονέκτημα. Η πολιτική ομάδα των κουμπάρων ήδη δοκιμάζεται τα τελευταία 3 χρόνια και μάλιστα με καλές επιδόσεις μέχρι στιγμής.

Απομένουν δύο πράγματα. Πρώτον να καθοριστεί η ιδεολογία του νέου κόμματος και δεύτερον να εξευρεθεί το όνομα.

Σε ό,τι αφορά την ιδεολογία δεν υπάρχουν παρεκκλίσεις. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης μας το έχει ξεκαθαρίσει ουκ ολίγες φορές. Είναι οπαδός του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Τι σημαίνει αυτό; Βασικά ένα οικονομικό σύστημα με καπιταλιστική προσέγγιση αλλά και σοσιαλιστικές ευαισθησίες. Ποιους αφορά αυτό το σύστημα; Σίγουρα τη μεσαία τάξη και πάνω, ωστόσο ο κύριος Πρόεδρος κάπου έχει παρεξηγήσει το πράμα, βασικά ξεχνώντας τη μεσαία τάξη. Αν δεν ξεχνούσε τη μεσαία τάξη δεν θα έκανε ανασχηματισμό.

Ποιος έφαγε τους υπουργούς;

Αλήθεια ποιος έφαγε τον υπουργό Εμπορίου τον Γιώργο Παπαναστασίου που ήθελε ο άνθρωπος να φέρει ηλεκτρικό ρεύμα με καλώδιο; Ποιος απομάκρυνε τον Γιαννάκη Παναγιώτου μας από το Υπουργείο Εργασίας; Οι κακές γλώσσες λένε ότι τους έφαγαν δύο γκρουπ με ίδια συμφέροντα. Τον Παπαναστασίου τον έφαγαν οι επιχειρηματίες των φωτοβολταϊκών, τον Γιαννάκη μας τον ξεκοκκάλισαν τα μέλη του ΚΕΒΕ και της ΟΕΒ για την ΑΤΑ. Κάποιοι δήθεν αναλυτές μας λένε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης για να τα έχει καλά με τον όμιλο Παπαέλληνα που έχει τις υπεραγορές Αλφαμέγα έκανε την κυρία Κλέα μας υφυπουργό. Μάλλον κοιμάστε όρθιοι κύριοι για τρεις λόγους:

Πρώτον ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν ψωνίζει από τα Αλφαμέγα. Ο άνθρωπος έχει τη γυναίκα του μέτοχο στην υπεραγορά Καρσερά. Πού να τολμήσει να πάει σε άλλο σουπερμάρκετ και να μην τις φάει με την παντόφλα;

Δεύτερον το Υφυπουργείο Πρόνοιας είναι μπελάς οπότε δεν θα χαρεί κανένας που το αναλαμβάνει, ούτε η κ. Κλέα.

Τρίτον ο όμιλος Παπαέλληνα ναι δεν ήθελε τους δύο υπουργούς γιατί έχει τεράστιες επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα (όπως και η Bioland και η Αρχιεπισκοπή κ.ά) και βεβαίως εργοδοτεί μερικές χιλιάδες υπαλλήλους οπότε είχε σκληρές θέσεις για την ΑΤΑ.

Αυτό που είναι δίκαιο βεβαίως να ειπωθεί είναι ότι ο όμιλος Παπαέλληνα είχε άμεση ή έμμεση εμπλοκή στον ανασχηματισμό σε σχέση με τους 3 από τους 4 υπουργούς που ανασχηματίστηκαν.

Μεγάλη δύναμη ο όμιλος με τον Εφραίμ τον Βατοπεδινό να τα έχει προβλέψει όλα αυτά.