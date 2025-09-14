Μεγαλώνει ο «χορός» των συλλήψεων για την υπόθεση της Πύλας

Χειροπέδες σε 29χρονο Κύπριο πέρασε η Αστυνομία σε σχέση με την υπόθεση της Πύλας.

Στη Λάρνακα, η Αστυνομία συνέλαβε σήμερα δυνάμει δικαστικού εντάλματος έναν 29χρονο Κύπριο, κάτοικο χωριού της επαρχίας Λάρνακας, στο πλαίσιο της υπόθεσης συνομωσίας για φόνο, απόπειρας φόνου, εμπρησμού τεσσάρων οχημάτων και άλλων αδικημάτων που διαπράχθηκαν σε μάντρα αυτοκινήτων στον δρόμο Λάρνακας-Δεκέλειας στις 14 Αυγούστου 2025.

Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Σεπτεμβρίου 2025, πέντε πρόσωπα που τελούσαν υπό κράτηση παραπέμφθηκαν ενώπιον του Κακουργιοδικείου για την ίδια υπόθεση.

Ο 29χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον δικαστηρίου, όπου θα υποβληθεί αίτημα προσωποκράτησής του.

Θυμίζουμε, ότι στη μάντρα ενοικιάσεως αυτοκινήτων πυρπολήθηκαν τέσσερα οχήματα της επιχείρησης, ενώ έγινε απόπειρα φόνου κατά του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού. Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας πιστεύουν ότι με τον εντοπισμό του οπλισμού και των πυρομαχικών απέτρεψαν νέες εγκληματικές ενέργειες. Εκτός από το κλοπιμαίο αυτοκίνητο (κλάπηκε στη Λεμεσό) που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της εγκληματικής ενέργειας στην Πύλα και τις ποσότητες ναρκωτικών που βρέθηκαν, στο λυόμενο υποστατικό εντοπίστηκαν τέσσερα πιστόλια, ένα αεροβόλο τυφέκιο με σκόπευτρο, ένα πτυσσόμενο ρόπαλο, μία γεμιστήρα με σφαίρες, αριθμός φυσιγγίων διαμετρήματος 9 χιλιοστών και αριθμός έμφορτων φυσιγγιοθηκών. Διερευνάται κατά πόσο ο οπλισμός έχει χρησιμοποιηθεί σ' εγκληματικές ενέργειες.

Η Αστυνομία προσπαθεί να συνδέσει τους πέντε Σύρους που κρατούνται σε σχέση με το χτύπημα της Πύλας και με άλλες ανεξιχνίαστες σοβαρές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, γίνεται προσπάθεια για σύνδεση των υπόπτων με τρεις υποθέσεις εμπρησμού αυτοκινήτων. Η πρώτη διαπράχθηκε τέλη Ιουνίου στη Λάρνακα σε όχημα που ανήκει σε πρόσωπο γνωστό στις Αρχές Ασφαλείας. Η δεύτερη υπόθεση έγινε τον Δεκαπενταύγουστο σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 42χρονου στην Αραδίππου, ενώ η τρίτη συνέβη σε όχημα ηλικιωμένου προσώπου στο Δασάκι Άχνας πριν από μερικές μέρες.

Πάντως, στην τελευταία περίπτωση δεν αποκλείεται οι δράστες να χτύπησαν λάθος στόχο, διότι ο ηλικιωμένος δεν φαίνεται να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα. Περαιτέρω, διερευνάται κατά πόσο οι πέντε Σύροι συνδέονται με ακόμα τρεις εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο και Αύγουστο στη Λάρνακα, δηλαδή με την απόπειρα φόνου εναντίον 49χρονου στην Πύλα, με την απόπειρα φόνου σε βάρος 47χρονου επιχειρηματία στη Βιομηχανική Δρομολαξιάς και με τους πυροβολισμούς σε όχημα 25χρονης στην Ορόκλινη.

Οι πέντε συλληφθέντες είναι ηλικίας 44, 27, 23 και 17 χρόνων (δύο 17χρονοι). Ο 44χρονος είναι κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές και θεωρείται το πρόσωπο που έδωσε τις οδηγίες για την κλοπή του αυτοκινήτου.