Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς ανέμους στα παράλια (πίνακας)

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Άνεμοι έως 7 μποφόρ

Το Τμήμα Μετεωρολογίας εξέδωσε προειδοποίηση για ισχυρούς έως πολύ ισχυρούς ανέμους που θα επηρεάσουν τα παράλια, από τις 23:00 το βράδυ της Πέμπτης έως τις 10:00 το πρωί της Παρασκευής.

"Ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 και παροδικά σφοδροί 6 με 7 μποφόρ, βόρειοι ως βορειοανατολικοί άνεμοι θα επηρεάσουν τοπικά τα βόρεια, τα ανατολικά και τα νοτιοδυτικά παράλια", αναφέρει το Τμήμα Μετεωρολογίας, προσθέτοντας ότι η θάλασσα στα βόρεια και τοπικά στα ανατολικά θα καταστεί μέχρι κυματώδης και τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ταραγμένη.

Πρόγνωση ανά περιοχή

 

Αναλυτικά η πρόγνωση 

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ από αργά απόψε και μέχρι το πρωί, αναμένεται πολύ ισχυρό βόρειο ρεύμα αέρα.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, αρχικά ασθενείς μεχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 και στα προσήνεμα ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 και παροδικά στα βορειοανατολικά μέχρι σφοδροί 6 με 7 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και τοπικά στα βόρεια παράλια ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αρχικά στα βόρεια, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνεόυν, αρχικά βόρειοι ως βορειοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη, παρόλο που αρχικά στα βόρεια και τα ανατολικά θα είναι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί σταδιακά μέχρι λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη.
Το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο μέχρι τη Δευτέρα, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Tags

ΚΑΙΡΟΣΤΜΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited