Νεκρή 89χρονη που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στο Παραλίμνι

Γυναίκα ηλικίας 89 ετών έχασε χθες το απόγευμα τη ζωή της σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε στην επαρχία Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας «γύρω στις 5.55 το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, στη λεωφόρο Πρωταρά, στο Παραλίμνι, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η Μηλού Γλυκένου 89 ετών, διασταύρωνε πεζή τον δρόμο, όταν χτυπήθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 31χρονη».

Στο σημείο «έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε την 89χρονη στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Στη συνέχεια, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου απεβίωσε λίγο πριν τις 2.00 σήμερα τα ξημερώματα».

Ο Αστυνομικός Σταθμός Παραλιμνίου και το Τμήμα Τροχαίας Αμμοχώστου διερευνούν τα αίτια πρόκλησης της θανατηφόρας οδικής σύγκρουσης.