Έκκληση ζωής για μωράκι 1,5 έτους - Χρειάζεται άμεσα δότη μυελού των οστών

Ένα μωράκι μόλις 1,5 έτους παλεύει αυτή τη στιγμή για τη ζωή του. Η μοναδική του ελπίδα είναι να βρεθεί άμεσα συμβατός δότης μυελού των οστών.

Η διαδικασία για να γίνει κάποιος δότης είναι απλή και ανώδυνη: απαιτείται μόνο ένα δείγμα σάλιου. Λίγα λεπτά από τον χρόνο μας μπορεί να σημαίνουν μια ολόκληρη ζωή για ένα παιδί.

Όσοι και όσες θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να μεταβούν στα σημεία που επισυνάπτονται και να δώσουν δείγμα. Παράλληλα, είναι πολύτιμο να διαδοθεί το μήνυμα σε φίλους, συγγενείς και γνωστούς, ώστε να μεγαλώσει η αλυσίδα της ελπίδας.

Δότες μπορούν να γίνουν άτομα ηλικίας 18 έως 45 ετών.