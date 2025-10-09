«Δάνειο» 400.000 ευρώ και τόκος άλλο 1 εκατ. πίσω από τους πυροβολισμούς στη Λεμεσό - Υπό κράτηση για 8 ημέρες 43χρονος

Υπό κράτηση για περίοδο 8 ημερών έθεσε τον ύποπτο το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού κρίνοντας ως αναγκαία την κράτησή του, καθώς όπως ειπώθηκε από τη Δικαστή, αναδύεται ιστορικό οικονομικών διαφορών μεταξύ του υπόπτου και του παραπονούμενου. Ως εκ τούτου ανέφερε ότι οι υποψίες της Αστυνομίας είνια ειλικρινής και εύλογες κρίνοντας την κράτηση ως «αναγκαία».

Υπενθυμίζεται ότι ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού οδηγήθηκε σήμερα 43χρονος από τη Λευκωσία σχετικά με την υπόθεση πυροβολισμών εναντίον γραφείων εργοληπτικής εταιρείας στη Λεμεσό. Η υπόθεση συνδέεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, και με προηγούμενη βομβιστική επίθεση (3/7/25) που δέχθηκαν τα γραφεία της εν λόγω εταιρείας.

Στο αίτημα της Αστυνομίας για κράτηση του υπόπτου για περιόδο οκτώ ημερών, έφεραν ένσταση οι δικηγόροι του υπόπτου Βίκτωρας Ακάμας και Γρηγορίου Οθροδοξία, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη μαρτυρία που να εμπλέκει τον πελάτη του όπως επίσης και ότι η μαρτυρία που παρουσιάζει η αστυνομία στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο σε ισχυρισμούς του παραπονούμενου και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Η διαδικασία της αντεξέτασης του ανακριτή της Αστυνομίας ήταν επισταμένη, με τον κ. Ακάμα να υποβάλλει του ανακριτή διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας, ενώ του ανέφερε χαρακτηριστικά σε σχέση με τις πληροφορίες του παραπονούμενου ότι πρόκειται για «κουβέντες του καφενέ με τον καφέ του Λαϊκού δίπλα». Αξίζει αναφοράς ότι ο κ. Ακάμας ρώτησε τον ανακριτή της υπόθεσης κατά πόσο γνωρίζει αν ο εν λόγο παραπονούμενος επιχειρηματίας έχει διαφορές και με άλλα πρόσωπα, με τον ανακριτή να απαντά για την υπόθεση αυτή και τον κ. Ακάμα να του υποβάλλει ότι είναι γνωστό ότι έχει διαφορές με πολλά πρόσωπα στην Κύπρο για διάφορες υποθέσεις.

Ο ύποπτος αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση και κατά την ανακριτική του κατάθεση μεταξύ άλλων ισχυρίστηκε ότι το επίμαχο βράδυ της 7ης Οκτωβρίου ήταν στην οικία του και δεν έφυγε από εκεί. Επίσης έδωσε τη συγκατάθεσή του για λήψη του κλειστού κυκλώματος της οικίας τους (το οποίο επιθεωρήθηκε από το ΤΑΕ Λευκωσίας) και ζήτησε επίμονα όπως ληφθούν καταθέσεις από τη συμβία του, τον πατέρα του και την μητέρα του που διαμένουν στο ίδιο κτήριο.

Τοκογλυφίες και απειλές

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, ο παραπονούμενος επιχειρηματίας εξέφρασε στις αρχές συγκεκριμένες υποψίες για τον ύποπτο, με τον οποίο έχουν προηγούμενα. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε «δάνειο» που έλαβε από τον 43χρονο 400.000 ευρώ το 2021-2022 το οποίο έπρεπε να αποπληρώσει μέχρι τις 31/12/2023 με επιπλέον τόκο 1 εκατομμύριο ευρώ. Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς του παραπονούμενου επιχειρηματία τον ξόφλησε 400.000 ευρώ και πλήρωσε επιπλέον 200.000 και τον Απρίλιο του 2024 ζήτησε παράταση αποπληρωμής, με τον ύποπτο να ζητά τόκο επί του υπόλοιπου ποσού των 800.000, γεγονός που ο παραπονούμενος δεν αποδέχθηκε.

Ταυτόχρονα, ο παραπονούμενος επιχειρηματίας και ο ύποπτος, φέρεται να είχαν και άλλα προηγούμενα μεταξύ τους καθώς εκκρεμεί υπόθεση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας σχετικά με κατ’ ισχυρισμό επίθεση που δέχθηκε ο επιχειρηματίας από τον 43χρονο στις 29/12/2023 και μόλις δύο ημέρες τη λήξη της προθεσμίας αποπληρωμής. Για την εν λόγω υπόθεση, έγινε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας που προχώρησε στη σύλληψη τότε του 43χρονου υπόπτου, και η υπόθεση καταχωρίσθηκε για εκδίκαση, με την πρώτη δικάσιμο να είναι εντός του Οκτωβρίου του 2025. Στην εν λόγω υπόθεση κατηγορείται για απειλή, κλοπή, εκβιασμό και τοκογλυφία.

Μεταξύ άλλων, ο παραπονούμενος στην κατάθεσή, ανέφερε ότι στις 22 Σεπτεμβρίου του 2025 δέχθηκε επίσκεψη από συγκεκριμένο πρόσωπο στη Λευκωσία (του οποίου τα στοιχεία κατέχει η Αστυνομία) που του ανέφερε ότι ο ύποπτος εκφράζει φόβους ότι ο παραπονούμενος θα τον δολοφονήσει. Επίσης, ο παραπονούμενος στην κατάθεσή του, ανέφερε ότι στις 7/10 (ημέρα των πυροβολισμών) του ανέφεραν ότι ο ύποπτος περηφανευόταν ότι έβαλε κάποιους να προχωρήσουν στην εγκληματική ενέργεια εναντίον του. Στην ίδια κατάθεση ανέφερε ότι κατά καιρούς έγινε δέκτης πληροφορίων από φιλικά του πρόσωπα, σύμφωνα με τα οποία ο ύποπτος απειλούσε συνεργάτες και φίλους του.

Ο ύποπτος βρίσκεται αντιμέτωπος με πέντε συνολικά κατηγορίες, που σχετίζονται και με τις δύο εγκληματικές ενέργειες κατά των γραφείων της εταιρείας. Συγκεκριμένα, εναντίον του διερευνάται υπόθεση συνομωσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών και πυροβόλου όπλου, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες καθώς και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία.