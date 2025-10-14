Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

5.000 ευρώ το κόστος για τα αυτοκίνητα που παγιδεύτηκαν στην Αλυκή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Αύριο, η εταιρεία η οποία ανέλαβε την προσπάθεια, θα επιχειρήσει να απομακρύνει τα οχήματα από την Αλυκή

Πολύ δύσκολη χαρακτηρίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο οχημάτων που έχουν παγιδευτεί στην Αλυκή Λάρνακας.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Αντρέας Βύρας, ανέφερε ότι αύριο, η εταιρεία η οποία ανέλαβε την προσπάθεια, θα επιχειρήσει να απομακρύνει τα οχήματα από την Αλυκή, και σε περίπτωση που δεν το επιτύχει, θα καταβάλλει νέα προσπάθεια την Πέμπτη, με μεγαλύτερα μηχανήματα.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Βύρας είπε ότι τα οχήματα θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου Λάρνακας και για να τα παραλάβουν οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να καταβάλουν όλα τα έξοδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, το οποίο επιβεβαίωσε ο δήμαρχος, τα έξοδα εκτιμώνται σε περίπου 5.000 ευρώ.

Ήδη στους ιδιοκτήτες έχει επιβληθεί πρόστιμο 2000 ευρώ από την Υπηρεσία Θήρας.  

Tags

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα