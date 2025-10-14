5.000 ευρώ το κόστος για τα αυτοκίνητα που παγιδεύτηκαν στην Αλυκή

Πολύ δύσκολη χαρακτηρίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο οχημάτων που έχουν παγιδευτεί στην Αλυκή Λάρνακας.

Ο δήμαρχος Λάρνακας, Αντρέας Βύρας, ανέφερε ότι αύριο, η εταιρεία η οποία ανέλαβε την προσπάθεια, θα επιχειρήσει να απομακρύνει τα οχήματα από την Αλυκή, και σε περίπτωση που δεν το επιτύχει, θα καταβάλλει νέα προσπάθεια την Πέμπτη, με μεγαλύτερα μηχανήματα.

Σε δηλώσεις του στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κύριος Βύρας είπε ότι τα οχήματα θα μεταφερθούν στις αποθήκες του Δήμου Λάρνακας και για να τα παραλάβουν οι ιδιοκτήτες τους θα πρέπει να καταβάλουν όλα τα έξοδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος, το οποίο επιβεβαίωσε ο δήμαρχος, τα έξοδα εκτιμώνται σε περίπου 5.000 ευρώ.

Ήδη στους ιδιοκτήτες έχει επιβληθεί πρόστιμο 2000 ευρώ από την Υπηρεσία Θήρας.