Πασχαλίδης (ΑΑΔΙΠΑ): Ξεκίνησε η διερεύνηση καταγγελιών για τη διαδήλωση έξω από ΥΠΕΞ

***Στην ΑΑΔΙΠΑ υποβλήθηκαν «τρία παράπονα τα οποία αφορούν σε αδικαιολόγητη χρήση σπρέι πιπεριού και υπέρμετρη χρήση βίας»

***«Το Α και το Ω για τις καθυστερήσεις στη διερεύνηση υποθέσεων της ΑΑΔΙΠΑ είναι η απουσία μόνιμων ανακριτών στη διάθεση τής Αρχής»

***«Ο διορισμός μόνιμων ποινικών ανακριτών θα λύσει τα χέρια της Αρχής, η οποία απερίσπαστη πλέον θα αφοσιωθεί στην εξυπηρέτηση τού σκοπού, για τον οποίον εγκαθιδρύθηκε»

***«Η ώρα επήλθε προ πολλού» για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της ΑΑΔΙΠΑ

***«Θα αναμένουμε για ακόμα λίγο χρόνο, την απάντηση του προεδρικού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποστείλουμε τις Εκθέσεις, ταχυδρομικώς»

***«Το φαινόμενο της σύγκρουσης συμφερόντων [..] είναι εξίσου χαρακτηριστικό, αν όχι και πιο έντονο, στις περιπτώσεις που διορίζονται δικηγόροι -του ελευθέρου επαγγέλματος- ποινικοί ανακριτές»

***«Τροποποίηση των αντιοχλαγωγικών εξαρτήσεων, ώστε να προστεθούν σε αυτές τα διακριτικά του μέλους της Αστυνομίας που τις χρησιμοποιεί, για να είναι δυνατή η αναγνώριση τους»

Ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ), Ανδρέας Πασχαλίδης, δήλωσε στον «Π» ότι ξεκίνησε η διερεύνηση καταγγελιών εναντίον της Αστυνομίας για τα όσα διαδραματίστηκαν έξω από το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ), κατά τη διάρκεια ειρηνικής διαδήλωσης υπέρ της Γάζας και των Παλαιστινίων (2/10/2025). Ερωτηθείς για τον αριθμό των καταγγελιών, ο κ. Πασχαλίδης απάντησε ότι στην Αρχή υποβλήθηκαν «τρία παράπονα τα οποία αφορούν σε αδικαιολόγητη χρήση σπρέι πιπεριού και υπέρμετρη χρήση βίας». Βεβαίως, συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΑΑΔΙΠΑ, «εάν κατά τη διερεύνηση προκύψουν γεγονότα που δικαιολογούν την επέκταση της διερεύνησης και σε άλλους τομείς, οι ποινικοί ανακριτές έχουν οδηγίες να επεκταθούν και σε αυτά». Κληθείς να πει σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι εν λόγω έρευνες, ο κ. Πασχαλίδης ανέφερε ότι «το πράσινο φως για τη διερεύνηση των καταγγελιών δόθηκε από τον Γενικό Εισαγγελέα γραπτώς, την Πέμπτη 16/10/2025». Επειδή είχαμε ως Επιτροπή, αποφασίσει, λόγω της φύσης των καταγγελιών να προχωρήσουμε σε διερεύνησή της, πρόσθεσε, «προχωρήσαμε και διορίσαμε δύο Ανακριτές στους οποίους ήδη ο φάκελος παραδόθηκε προχθές Παρασκευή, 17/10/2025». Είπε, ακόμα, ότι «στους ανακριτές, έχει δοθεί χρόνος δύο μηνών που είναι κατά ένα μήνα, ολιγότερος από τον συνηθισμένο χρόνο που δίδεται για σκοπούς διερεύνησης μιας καταγγελίας». Αναφορικά με τον πρόσφατο Νόμο για τις συγκεντρώσεις/διαμαρτυρίες, σημείωσε ότι «η Αρχή, ως Ανεξάρτητη Επιτροπή, οφείλει να εφαρμόσει τους Νόμους της πολιτείας. Δεν έχει επιλογή άλλη, από την εφαρμογή των εκάστοτε ψηφισθέντων Νόμων».

Καθυστερήσεις

Ποιος είναι ο μέσος χρόνος διερεύνησης ενός παραπόνου κατά της αστυνομίας;

Καλή ερώτηση, δύσκολο όμως να απαντηθεί. Η απάντηση συναρτάται άμεσα και καθοριστικά με το είδος της καταγγελίας, τη φύση της υπόθεσης και τον χρόνο που οι ανάγκες τις υπόθεσης, οι οποίες να σημειωθεί μεταβάλλονται συνεχώς, θα απαιτήσουν για εντοπισμό των μαρτύρων και τη συλλογή των στοιχείων που χρειάζονται.

Πώς δικαιολογούνται οι σοβαρές καθυστερήσεις στη διερεύνηση υποθέσεων, ακόμη και περιπτώσεων που αφορούν άσκηση αστυνομικής βίας; Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες;

Αγαπητή κα Ηλιάδη, κτυπήσατε κέντρο. Το Α και το Ω της απάντησης στη συγκεκριμένη ερώτηση είναι ένα και δεν είναι άλλο από την απουσία μόνιμων ανακριτών στη διάθεση της ΑΑΔΙΠΑ. Και εννοώ, ανακριτές ψυχή τε και σώματι στη διάθεση της Επιτροπής. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή προς αντικατάσταση της συγκεκριμένης ρύθμισης, ουδόλως αποτελεί ουτοπία.

19 χρόνια, 52 ποινικές

Σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας της ΑΑΔΙΠΑ, ποιο είναι το ποσοστό των υποθέσεων που οδήγησαν σε πειθαρχικές ή ποινικές συνέπειες για αστυνομικούς; Πόσες κατέληξαν στο δικαστήριο;

Η ΑΑΔΙΠΑ λειτουργεί από το 2006, ότε και εγκαθιδρύθηκε δυνάμει του Νόμου 9(Ι)/2006. Συνολικά, σε 52 περιπτώσεις ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον των εμπλεκόμενων αστυνομικών, σε 59 περιπτώσεις ασκήθηκαν ισάριθμες πειθαρχικές διώξεις. Θα πρέπει βέβαια, να έχουμε υπόψιν ότι σε κάθε μία από τις εν λόγω περιπτώσεις, είτε ποινική είτε πειθαρχική, ο αριθμός των αστυνομικών εναντίον των οποίων ασκήθηκε δίωξη, μπορεί να είναι μεγαλύτερος.

Ενημέρωση

Πώς ενημερώνεται το κοινό για τα πορίσματα της ΑΑΔΙΠΑ;

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 16/(3)(4) του Νόμου 9(1)/2006, που διέπει τη λειτουργία της Αρχής, υποχρέωσή της είναι να ενημερώσει γραπτώς τον παραπονούμενο και μόνον, για το αποτέλεσμα τής διερεύνησης τού παραπόνου του, χωρίς οποιαδήποτε διαβίβαση ή γνωστοποίηση τού υλικού, των εγγράφων ή της έκθεσης που υποβλήθηκαν στην Αρχή ή οποιουδήποτε μέρους αυτών. Ως εκ τούτου και με βάση τις ισχύουσες οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η Αρχή δύναται να προμηθεύσει τον παραπονούμενο με τα ονόματα των εμπλεκόμενων μελών της Αστυνομίας, με αντίγραφο της κατάθεσης που έδωσε στον ανακριτή της Αρχής, καθώς και με οποιαδήποτε ιατρικά πιστοποιητικά και/ή εκθέσεις αφορούν στον ίδιο. Σημειώνεται επίσης ότι, ανεξαρτήτως των πιο πάνω, ο παραπονούμενος διατηρεί το δικαίωμα να κλητεύσει τον ανακριτή της Αρχής ως μάρτυρα σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, για να παρουσιάσει ενώπιον τού Δικαστηρίου, τόσο το φάκελο τής υπόθεσης, όσο και οποιαδήποτε τεκμήρια που είναι δυνατόν να βρίσκονται στην κατοχή της Αρχής.

Προβλήματα

Ποια είναι τα κυριότερα εμπόδια που αντιμετωπίζετε σήμερα στο έργο σας;

Βασικά, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε είναι πολλά, τα περισσότερα όμως είναι πρακτικής φύσεως, τα οποία όμως είμαι σίγουρος ότι θα επιλυθούν με τον διορισμό μόνιμων ανακριτών. Η εν λόγω έλλειψη, μας αναγκάζει πάμπολλες φορές να προσφεύγουμε σε διορισμό ποινικών ανακριτών, οι οποίοι είτε λόγω επαγγέλματος όπως είναι οι δικηγόροι, είτε λόγω προηγούμενης υπηρεσίας τους στην Αστυνομία, έχουν σοβαρό κώλυμα, σε κάποιες περιπτώσεις να αναλάβουν τη διερεύνηση τής υπόθεσης. Ο διορισμός μόνιμων ποινικών ανακριτών θα λύσει τα χέρια της Αρχής, η οποία απερίσπαστη πλέον θα αφοσιωθεί στην εξυπηρέτηση τού σκοπού, για τον οποίον εγκαθιδρύθηκε. Φανταστείτε ότι ακόμα και μετά από 20 χρόνια, δεν έχει γίνει κατανοητό σε πολλά μέλη της Αστυνομίας, υψηλόβαθμων μη εξαιρουμένων, ότι η ΑΑΔΙΠΑ δεν εγκαθιδρύθηκε για να πολεμήσει την Αστυνομία, ούτε είναι εχθρός της Αστυνομίας, εγκαθιδρύθηκε ακριβώς για το αντίθετο. Να διαφυλάξει το κύρος, την ανεξαρτησία, την εντιμότητα, την ακεραιότητα και όλα όσα πρέπει να χαρακτηρίζουν τα μέλη της Αστυνομίας και αυτό επιτυγχάνεται μόνον με την αποκοπή των σάπιων στοιχείων και την αποβολή τους από τη Δύναμη. Μέλη της Αστυνομίας που επιλέγουν να ασκούν τις εξουσίες τους, καταπατώντας τα δικαιώματα των πολιτών, δεν έχουν θέση στην Αστυνομία και αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο η Αρχή εγκαθιδρύθηκε.

Θεωρείτε πως η ΑΑΔΙΠΑ θα πρέπει να αποκτήσει αρμοδιότητα αυτεπάγγελτης καταχώρησης ποινικών υποθέσεων;

Η συγκεκριμένη ερώτηση είναι δύσκολο να απαντηθεί. Υιοθέτηση μιας τέτοιας πρότασης, εξυπακούει και υπαγορεύει εκ βάθρων ανασύσταση και αναδόμηση του τρόπου σύστασης και λειτουργίας της Αρχής. Μακάρι να μπορούσαμε και είναι πολλά εκείνα που θα κάναμε.

Ήρθε η ώρα για αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της ΑΑΔΙΠΑ;

Το ώντι. Η ώρα επήλθε προ πολλού.

Δεν τους είδε ο Πρόεδρος

Πώς ερμηνεύετε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν σας έχει δεχτεί, για να επιδώσετε τις Εκθέσεις σας, εδώ και δυόμιση χρόνια;

Ουδέποτε έχουμε ισχυριστεί ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν μας έχει δεχθεί. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει σοβαρός λόγος για να μην διευθετηθεί μέχρι σήμερα συνάντηση της ΑΑΔΙΠΑ με τον Πρόεδρο. Θα αναμένουμε για ακόμα λίγο χρόνο, την απάντηση του προεδρικού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα αποστείλουμε τις Εκθέσεις, ταχυδρομικώς.

Περί ανεξαρτησίας

Για ποια ανεξαρτησία της διαδικασίας μιλάμε, όταν πρώην αστυνομικοί διερευνούν καταγγελίες εναντίον αστυνομικών; Δεν δημιουργείται σύγκρουση συμφέροντος όταν ερευνούν πρώην συνάδελφούς τους;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου, ως ανακριτές, διορίζονται από την Αρχή πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και ήθους, ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου με γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα ανακρίσεων, τα οποία επιλέγονται από κατάλογο που καταρτίζεται από το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Κανένα μέρος του Νόμου αποκλείει από ένα τέτοιο κατάλογο, τα πρώην μέλη της Αστυνομίας τα οποία πληρούν τα υπόλοιπα προσόντα. Εν πάση περιπτώσει, το φαινόμενο της σύγκρουσης συμφερόντων, το οποίο αποτελεί και τον πυρήνα του θέματος για το οποίο με ρωτήσατε, δεν είναι χαρακτηριστικό μόνον στις περιπτώσεις που διορίζονται ως ανακριτές πρώην μέλη της Αστυνομίας. Είναι εξίσου χαρακτηριστικό, αν όχι και πιο έντονο, στις περιπτώσεις που διορίζονται δικηγόροι -του ελευθέρου επαγγέλματος- ποινικοί ανακριτές, οι οποίοι στην καθημερινή τους ενασχόληση με το λειτούργημά τους, υπερασπίζονται είτε πολίτες είτε Αστυνομικούς, στα ποινικά δικαστήρια. Πέστε μου σε τι διαφέρει η περίπτωση ενός δικηγόρου, που το απόγευμα, στον ελεύθερό του χρόνο, ενεργώντας υπό την ιδιότητα τού ποινικού ανακριτή, διερευνά υπόθεση που του ανατέθηκε από την ΑΑΔΙΠΑ και το πρωί της επομένης, είτε υπερασπίζεται ως δικηγόρος υπεράσπισης είτε διώκει ως δικηγόρος σε ιδιωτική ποινική, Αστυνομικό, μέλος της Δύναμης, που την προηγούμενη μέρα, εξέταζε υπόθεση εναντίον του. Επίσης με βάση το άρθρο 16, η Αρχή δεν δεσμεύεται από την Έκθεση με τα συμπεράσματα, τα πορίσματα και τις απόψεις του μέλους της ή του προσώπου που διεξήγαγε την ανάκριση, αλλά μελετά το υλικό και τα έγγραφα της ανάκρισης, και την εν λόγω έκθεση με τα συμπεράσματα, τα πορίσματα και τις απόψεις, και διατυπώνει ιδίαν γνώμη και άποψη.

Οι ποινικοί ανακριτές από ποιους εκπαιδεύονται; Από αξιωματικούς της ίδιας της Αστυνομίας, την οποία καλούνται στη συνέχεια να ελέγξουν;

Δυστυχώς, ναι. Είναι η καλύτερη υπό τις περιστάσεις επιλογή. Δεν έχουμε ούτε τα μέσα και ούτε τις υποδομές για να προβούμε σε μια τέτοια εκπαίδευση. Όρεξη υπάρχει. Πολλή.

Συνεπώς, πόσο ανεξάρτητη είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας;

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην απόφαση του στην Ατομική Προσφυγή (20198/05) Morteza Molla Zein Al v. Cyprus, απέρριψε τον ισχυρισμό του παραπονούμενου για παραβίαση του Άρθρου 3 της Σύμβασης, για δήθεν μη αποτελεσματική και ανεξάρτητη διερεύνηση και κατέληξε ότι η διερεύνηση από την ΑΑΔΙΠΑ, η οποία δεν συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο ιεραρχικά ή θεσμικά με την Αστυνομία, ήταν υπό τις περιστάσεις επαρκώς ενδελεχής ώστε να τηρούνται οι απαιτήσεις του Άρθρου 3. Οι πιο πάνω παρατηρήσεις/επισημάνσεις/σχόλια, δεν έχουν στις υποθέσεις που ακολούθησαν την υπόθεση Morteza αναιρεθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αντίθετα, θα προσέθετα τα ευμενή σχόλια στα οποία προβαίνει η πρόσφατη έκθεση της GRECO, για την ΑΑΔΙΠΑ.

«Κοσκίνισμα»

Για το 2025 έχουν υποβληθεί 270 καταγγελίες, αλλά μόνο 70 βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ποια είναι η διαδικασία "κοσκινίσματος" και ποιος την αποφασίζει;

Η σχετική απόφαση, λαμβάνεται από τα μέλη της Αρχής σε συνεδρία. Κατά την εν λόγω συνεδρία, αξιολογείται η κάθε καταγγελία, η οποία είτε απορρίπτεται ως αβάσιμη εάν εξόφθαλμα εκπίπτει της εμβέλειας των εξουσιών της Αρχής είτε, ως εκ της ήσσονος σημασίας της, παραπέμπεται στον Αρχηγό Αστυνομίας για να της επιληφθεί διοικητικά εντός της Δύναμης. Εάν η Αρχή, για σκοπούς ορθής αξιολόγησης της καταγγελίας, χρειάζεται περισσότερες λεπτομέρειες ή και τις απόψεις της Αστυνομίας προτού ληφθεί τελική απόφαση, είτε επιστρέφεται στον καταγγέλλοντα για περαιτέρω πληροφορίες είτε ορίζεται για προκαταρκτική διερεύνηση στο πλαίσιο τής οποίας ζητούνται και οι απόψεις τής Αστυνομίας. Τέλος, εάν η καταγγελία αφορά είτε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε κατ’ ισχυρισμό άσκηση βίας, λεκτικής ή σωματικής, από πλευράς του εμπλεκόμενου μέλους της Αστυνομίας, η Αρχή προχωρά στη διερεύνησή της, αμέσως, δια διορισμού ποινικού ανακριτή.

Παραγραφή

Ποιο ποσοστό των καταγγελιών παραγράφονται λόγω καθυστερήσεων;

Η Αρχή προσπαθεί να κρατήσει μακριά αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή την παραγραφή αδικημάτων λόγω καθυστερήσεων. Δυστυχώς, η εκ των πραγμάτων αναδυόμενη αδυναμία της να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οδηγεί πολλές φορές σε μοιραία αποτελέσματα. Με κίνδυνο να καταστώ γραφικός, θα επαναφέρω το θέμα των μόνιμων ανακριτών. Είναι ηλίου φαεινότερο το γεγονός ότι, ο ελεύθερος επαγγελματίας δικηγόρος, θα δώσει προτεραιότητα στις δουλειές του γραφείου του, με τις δουλειές της ΑΑΔΙΠΑ να έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε καθυστέρηση, με συνέπεια πολλές φορές την παραγραφή αδικημάτων. Αυτό το φαινόμενο, σε συνδυασμό με την προσπάθεια της Αρχής να αποφύγει διορισμό σε θέση ανακριτή πρώην μέλους της Αστυνομίας, καθιστά την αποφυγή παραγραφής αδικημάτων, ακόμα πιο δύσκολη.

Αγωγές εναντίον ΑΑΔΙΠΑ

Από την προσωπική σας εμπειρία ή/και συναδέλφων σας, υπήρξαν περιστατικά που νιώσατε ανασφάλεια κατά τη διάρκεια της διερεύνησης υποθέσεων που αφορούσαν αστυνομική αυθαιρεσία;

Σε καμία περίπτωση αισθάνθηκα ανασφάλεια κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων μου ως μέλος και πρόεδρος της Αρχής. Εξ’ όσων δε, πληροφορούμαι το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα μέλη. Αντίθετα, οι εκάστοτε ηγεσίες της Αστυνομίας, μας περιέβαλλαν με εμπιστοσύνη, σεβασμό προς τα καθήκοντά μας και την ιδιότητά μας, πρόθυμες να μας συνδράμουν στην εκτέλεση των καθηκόντων μας. Αυτό βέβαια, δεν θεραπεύει το κενό που υπάρχει στο Νόμο, σε ότι αφορά την ασφάλειά μας από όλες τις απόψεις. Έχουμε όλα τα μέλη γίνει αντικείμενο αστικών διώξεων δηλαδή, έχουμε δεχθεί αγωγές εναντίον μας, οι οποίες εκκρεμούν προς εκδίκαση και έχουν ως αντικείμενο τον τρόπο που εκτελούμε τα καθήκοντά μας. Είναι καιρός νομίζω να ληφθούν μέτρα για θεραπεία της κατάστασης. Αν μη τι άλλο, τα μέλη της Αρχής, την δουλειά τους κάνουν.

Πού βρίσκεται το νομοσχέδιο για εκσυγχρονισμό της ΑΑΔΙΠΑ;

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω ότι έχει «ξεκολλήσει» από το Τμήμα, το οποίο ήταν για αρκετούς μήνες «κολλημένο», και έχει τροχοδρομηθεί η περαιτέρω πορεία του.

Εισηγήσεις ΑΑΔΙΠΑ για αλλαγές στην Αστυνομία

Με βάση τα ευρήματα των ερευνών της, η Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας έχει προτείνει στην αστυνομική Δύναμη τις εξής θεσμικές και εκπαιδευτικές αλλαγές:

• Τροποποίηση των αντιοχλαγωγικών εξαρτήσεων, ώστε να προστεθούν σε αυτές τα διακριτικά του μέλους της Αστυνομίας που τις χρησιμοποιεί, για να είναι δυνατή η αναγνώριση τους

• Εφαρμογή των προνοιών του Νόμου 163(1)/2005 που προνοεί για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των προσώπων που συλλαμβάνονται ή τελούν υπό κράτηση, και συγκεκριμένα την ορθή συμπλήρωση των εντύπων δικαιωμάτων

• Υιοθέτηση πρωτοκόλλου ενεργειών για τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν σε ελλείποντα πρόσωπα

• Λήψη μέτρων που κρίνονται σκόπιμα για το γενικότερο θέμα του καθορισμού πολιτικής για το κάπνισμα σε χώρους κράτησης

• Τροποποίηση των Αστυνομικών Διατάξεων, για να υπάρχει σαφής διάταξη που να καθορίζει το δικαίωμα της Λιμενικής Αστυνομίας για έλεγχο των ατμοπλοϊκών σκαφών, ώστε το δικαίωμα αυτό να είναι ρητώς καταγεγραμμένο

• Αποστολή εγκυκλίου προς τα μέλη της Αστυνομίας με την οποίαν να τους επισύρεται η προσοχή στις πρόνοιες του άρθρου 36, του Περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμου 77(Ι)/97

• Εισήγηση για τη δημιουργία χώρων κράτησης για άτομα ΛΟΑΤΚΙ. Σημειώνεται ότι η Νομική Υπηρεσία συμφώνησε με την αναγκαιότητα της δημιουργίας των εν λόγω χώρων κράτησης

• Εισήγηση για καταρτισμό Πρωτόκολλου με στόχο την ρύθμιση τής πρακτικής που ακολουθείται από τους αστυνομικούς που αναλαμβάνουν την προστασία μαρτύρων

• Εισήγηση για λήψη μέτρων, μη αποκλειομένης τής επανεξέτασης των σχετικών αστυνομικών Διατάξεων, ώστε να θεραπευτεί/αντιμετωπιστεί κατά τρόπο καταλυτικό το πρόβλημα της μη έγκαιρης είσπραξης ενταλμάτων

• Διαφύλαξη των τεκμηρίων και ιδιαίτερα των δεδομένων των Κ.Κ.Π. (καθημερινά καθήκοντα προσωπικού) στους διάφορους αστυνομικούς σταθμούς, στους οποίους έχει λάβει χώραν η κατ’ ισχυρισμό καταγγελία.