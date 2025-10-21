Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Πάφος: 48χρονος μαχαίρωσε υπάλληλο υπεραγοράς όταν έγινε αντιληπτός να κλέβει

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 6 το απόγευμα της Τρίτης σε υπεραγορά στην Πάφο, όταν άντρας, ο οποίος έγινε αντιληπτός να κλέβει προϊόντα, επιτέθηκε με μαχαίρι σε υπάλληλο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 48χρονος εντοπίστηκε από προσωπικό της υπεραγοράς να κλέβει προϊόντα και, στην προσπάθεια να τον περιορίσουν, φέρεται να ανέσυρε μαχαίρι, τραυματίζοντας 24χρονο υπάλληλο στο πόδι. Η κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν εμπνέει ανησυχία.

Μέλη της Αστυνομίας έφθασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον ύποπτο σε κοντινή απόσταση, τη στιγμή που επιχειρούσε να εισέλθει στο αυτοκίνητό του για να διαφύγει. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν προϊόντα και μαχαίρι, με αποτέλεσμα να συλληφθεί επί τόπου.

Διερευνώνται αδικήματα, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, ληστείας, μαχαιροφορίας, τραυματισμού.

