Με την ευκαιρία της 30ής επετείου διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια συναυλία κορεατικής μουσικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025 στην Κύπρο.

Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025

19:30

Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Εορτασμός 30 χρόνων φιλίας και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μια μαγευτική βραδιά όπου οι παραδοσιακές μελωδίες συναντούν τη σύγχρονη δημιουργικότητα – μια ζωντανή μουσική παράσταση που επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά μέσα από σύγχρονους ήχους.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω SoldOut tickets: https://tinyurl.com/yc7nrmb4

ή μπορούν να σαρώσουν τον κωδικό QR