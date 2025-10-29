Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Εορτασμός 30 χρόνων φιλίας και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια μαγευτική βραδιά όπου οι παραδοσιακές μελωδίες συναντούν τη σύγχρονη δημιουργικότητα – μια ζωντανή μουσική παράσταση που επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά μέσα από σύγχρονους ήχους

Με την ευκαιρία της 30ής επετείου διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, μια συναυλία κορεατικής μουσικής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025 στην Κύπρο.

  • Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2025
  • 19:30
  • Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου

Εορτασμός 30 χρόνων φιλίας και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μια μαγευτική βραδιά όπου οι παραδοσιακές μελωδίες συναντούν τη σύγχρονη δημιουργικότητα – μια ζωντανή μουσική παράσταση που επαναπροσδιορίζει την κληρονομιά μέσα από σύγχρονους ήχους.

Τα εισιτήρια είναι διαθέσιμα μέσω SoldOut tickets: https://tinyurl.com/yc7nrmb4
ή μπορούν να σαρώσουν τον κωδικό QR

*Ελεύθερη είσοδος — Απαιτείται κράτηση και εισιτήριο για την είσοδο

