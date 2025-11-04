H Eurobank στηρίζει δυναμικά τον Ραδιομαραθώνιο 2025

Με συνέπεια στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης η Eurobank στήριξε για τρίτη συνεχή χρονιά τον Ραδιομαραθώνιο, τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική πρωτοβουλία στην Κύπρο, η οποία για 35 χρόνια βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών με ειδικές ανάγκες, προάγοντας την ένταξη και την κοινωνική ευαισθησία.

Το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος, από το 1990 έχει ως αποστολή την οικονομική και κοινωνική ενίσχυση παιδιών με ανάγκες, μέσα από προγράμματα ιατρικής και τεχνικής υποστήριξης, επιστημονικής έρευνας και ψυχοκοινωνικής προετοιμασίας με στόχο την ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία. Από το 2019, τη διοργάνωση του Ραδιομαραθωνίου έχουν αναλάβει η ERB Asfalistiki και η ERB Cyprialife, θυγατρικές του Ομίλου Eurobank, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμα κοινωνικής προσφοράς του Ομίλου.

Η συμβολή της Τράπεζας

Η φετινή συμμετοχή της Eurobank ήταν πολυδιάστατη και ουσιαστική. Πέρα από την οικονομική ενίσχυση των δράσεων του Ιδρύματος, δεκάδες μέλη της εθελοντικής ομάδας εργαζομένων της Eurobank «TeamUp», έδωσαν δυναμικό παρών στα περίπτερα του Ραδιομαρθωνίου και στις πορείες συλλογής εισφορών σε όλη την Κύπρο.

Επιπλέον, η Eurobank διευκόλυνε τις δωρεές του κοινού ενσωματώνοντας QR codes σε όλα τα καταστήματα και τα ΑΤΜ της Τράπεζας, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να πραγματοποιήσουν εύκολα και άμεσα τη δωρεά τους, μέσω κινητού τηλεφώνου.

Με σταθερή προσήλωση στις αρχές της κοινωνικής υπευθυνότητας, η Eurobank συνεχίζει να ενισχύει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την έννοια της συμπερίληψης, της ισότητας και της έμπρακτης προσφοράς. Η πραγματική δύναμη του Ραδιομαραθωνίου έγκειται στη συλλογική προσπάθεια για μια κοινωνία που θα αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και θα τα αποδέχεται ως ισότιμα μέλη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, και ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σταυρός Ιωάννου κατά τη διάρκεια επίσκεψης τους στην Κύπρο, βρέθηκαν στο κεντρικό περίπτερο του Ραδιομαραθώνιου όπου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εθελοντές και εκπροσώπους του Ιδρύματος.

Δήλωση Διευθύνοντος Συμβούλου της Eurobank κ. Μιχάλη Λούη: «Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές για τη διαχρονική προσφορά και το έργο που επιτελούν. Ο Ραδιομαραθώνιος αποτελεί έναν θεσμό ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και αγάπης προς τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η Eurobank παραμένει σταθερά αφοσιωμένη στην ενίσχυση τέτοιων πρωτοβουλιών, που κάνουν τη διαφορά στην κοινωνία μας. Οφείλουμε όλοι να στηρίζουμε τον θεσμό και να θυμόμαστε ότι κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή ενός παιδιού και να του προσφέρει ελπίδα και προοπτική».