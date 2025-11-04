Μεγάλη επιτυχία για το 2ο Ετήσιο Πολιτιστικό Αφιέρωμα στο Παιδί

Το 2ο Ετήσιο Πολιτιστικό Αφιέρωμα στο Παιδί, με θέμα «Παιδί της Γης… Φύση, η μεγάλη Μητέρα του», πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, στο Stelios Foundation Conference Hall (Κυδαθηναίων 22, Πλάκα – Αθήνα), υπό την Αιγίδα του Stelios Philanthropic Foundation.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση η αίθουσα πλημμύρισε από συγκίνηση, παιδικά χαμόγελα, ποίηση, μουσική, παράδοση και στοχασμό.

Περισσότερα από 250 άτομα παρακολούθησαν μία βραδιά αφιερωμένη στη σχέση του ανθρώπου με τη Φύση και στην ανάγκη καλλιέργειας περιβαλλοντικής και ανθρωπιστικής συνείδησης μέσα από τον πολιτισμό.

Η Φωνή των Παιδιών για τη Γη

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική συλλογική ανθολογία (ebook) «Η Φωνή των Παιδιών για τη Γη – Ελλάδα, Κύπρος, Αυστραλία», ένα έργο γεμάτο ζωγραφιές, ποιήματα, μουσικές παρτιτούρες, τραγούδια και ιστορίες, δημιούργημα συνεργασίας σχολείων από τις τρεις χώρες —μεταξύ αυτών το ZENON Education Center της Αυστραλίας— που ενώνει δασκάλους και μαθητές σε έναν παγκόσμιο διάλογο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρουσίαση Εκδόσεων & 15ος Διεθνής Διαγωνισμός

Ακολούθησε η παρουσίαση της 15ης Έντυπης Ανθολογίας του Συνδέσμου, αφιερωμένης στο ίδιο θέμα, καθώς και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 15ου Διεθνούς Διαγωνισμού Ποίησης & Πεζόμορφου Στοχασμού.

Συνολικά 400 δημιουργοί από Ελλάδα, Κύπρο και τον Απόδημο Ελληνισμό συμμετείχαν, ενώ 223 διακρίθηκαν και ανθολογήθηκαν στον νέο τόμο «Παιδί της Γης… Φύση, η μεγάλη Μητέρα του».

Όπως αναφέρεται τα πρώτα βραβεία απέσπασαν οι: Ιωάννης Κόκορης, Ιατρός – «Αόρατη Κλωστή» Σταύρος Αυγολούπης, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ – «Ο Άφρων Άνθρωπος».

Τιμητικές Διακρίσεις – Πρότυπα Πολιτισμού & Ανθρωπισμού

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσαν οι Τιμητικές Βραβεύσεις σε προσωπικότητες που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα παιδείας, ήθους και δημιουργικότητας: Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας – Χρυσή Κλείδα Πολιτισμού και Ανθρωπισμού Βάλτερ Πούχνερ, Ομότιμος Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑ – Χρυσή Δάδα Παιδείας και Πολιτισμού Γιώργος Μαρκόπουλος, Λογοτέχνης – Χρυσή Δάδα Παιδείας και Πολιτισμού.

Οι συγκινητικές τους εισηγήσεις φώτισαν τη δύναμη της παιδείας, της παράδοσης και της τέχνης ως μοχλών ευαισθητοποίησης και ενότητας.

Παράδοση, Χορός και Πολιτιστική Μνήμη

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα παρουσίασε δύο εξαιρετικά χορευτικά σχήματα: Το Σωματείο Διάσωσης και Διάδοσης του Καραγκούνικου Λαϊκού Πολιτισμού “Η Ψηφίδα” (Προάστιο Καρδίτσας) και το Χορευτικό Τμήμα της Ένωσης Κυπρίων Ελλάδας “Λένια Αποστολίδου” .

Τα συγκροτήματα τίμησαν τη γη και τη φύση μέσα από τον χορό, προβάλλοντας τη βαθιά σημασία της παραδοσιακής ενδυμασίας, των χρωμάτων, των συμβόλων και των τραγουδιών που αφηγούνται την ιστορία των τόπων μας.

Για το έργο και την προσφορά τους, απονεμήθηκαν Αργυρές Κλείδες Πολιτισμού.

Ο Πολιτισμός ως Παγκόσμια Γέφυρα

Η Πρόεδρος του Συνδέσμου Σίσσυ Οσία Σιγιουλτζή ευχαρίστησε εγκάρδια όλους τους δημιουργούς, συνεργάτες και υποστηρικτές, καθώς και τον Sir Stelios Haji-Ioannou και το Stelios Philanthropic Foundation για την έμπρακτη στήριξή τους, που προσδίδει κύρος και διεθνή απήχηση στον θεσμό.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κεράσματα, διάλογο και φωτογράφηση, σε ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης, με κοινό μήνυμα πως «Κάθε παιδί είναι ο καθρέφτης του κόσμου μας, και ο πολιτισμός είναι ο δρόμος για έναν πιο ανθρώπινο πλανήτη.»

Σημειώνεται πως η εκδήλωση θα προβληθεί σύντομα διαδικτυακά από το SOLOMOS Web Radio TV, ώστε να ταξιδέψει όπου ομιλείται η ελληνική γλώσσα και να μεταφέρει το μήνυμα αγάπης, παιδείας και ευαισθησίας σε όλον τον κόσμο.