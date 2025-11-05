Ένα βήμα για τη ζωή. Προτιμώ να περπατήσω παρά να πιώ και να οδηγήσω

Το πιο δυνατό μήνυμα ζωής έστειλε η Λεμεσός την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, διοργανώνοντας για 17η συνεχόμενη χρονιά την φιλανθρωπική πορεία: «Προτιμώ να περπατήσω, παρά να πιώ και να οδηγήσω».

Στην πορεία, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των Λεμεσίων powered by BRO BrainRocket, συμμετείχαν δεκάδες πολίτες, μαθητές, σχολεία και οργανωμένα σύνολα, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι κάθε απόφαση πίσω από το τιμόνι μπορεί να καθορίσει όχι μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και τη ζωή των συνανθρώπων μας.

Την εκδήλωση διοργάνωσε το Ίδρυμα Δρ. Γιώτα Δημητρίου – The Dancing Queen Foundation, στη μνήμη της Δρος Γιώτας Δημητρίου, η οποία έχασε τη ζωή της από μεθυσμένο οδηγό.

Σκοπός της πρωτοβουλίας αυτής είναι η καλλιέργεια οδικής συνείδησης και η ενημέρωση του κοινού για τους κινδύνους που εγκυμονεί η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στόχος, μια κοινωνία χωρίς απώλειες στην άσφαλτο, η οποία επιλέγει τη ζωή, την υπευθυνότητα και τον σεβασμό στον άνθρωπο.

Την εκδήλωση στήριξαν, όπως κάθε χρόνο, η Τροχαία Λεμεσού, καθώς και ο πλατινένιος χορηγός Freedom24, που συμβάλλουν ενεργά στη διάδοση του μηνύματος για ασφαλή οδήγηση και υπεύθυνη στάση απέναντι στην καθημερινότητα.

Με τη μαζική συμμετοχή και τη θετική ενέργεια των συμμετεχόντων, η Λεμεσός απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά, επιλέγοντας να περπατήσει, παρά να πιεί και να οδηγήσει.