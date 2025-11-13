Σε ισχύ νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους

Ξανά αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα, βρίσκεται η Κύπρος σε συνέχεια της δύσκολης ημέρας που προηγήθηκε.

Από τις 03:00 μέχρι τις 17:00 ισχύει νέα κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και ανέμους.

⚠️⚠️ Ανανέωση της προειδοποίησης ΕΜΜΑ για μεμονωμένες καταιγίδες στο νησί. pic.twitter.com/rZ0IJmzFK6 — CYMET (@CyMeteorology) November 12, 2025

Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται επηρεάσουν αρχικά τα δυτικά, βόρεια και νότια παράλια, και εν συνεχεία, το μεσημέρι, τα ορεινά το εσωτερικό και το ανατολικό τμήμα του νησιού.

Η χθεσινή κακοκαιρία προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες στην επαρχία Λευκωσίας, με πλημμύρες, φραγμένους οχετούς και αρκετές κλήσεις προς την Πυροσβεστική. Πραγματοποιήθηκαν δεκάδες παρεμβάσεις για άντληση υδάτων και παροχή βοήθειας.

Από τα πιο ανησυχητικά περιστατικά ήταν ο εγκλωβισμός σχολικού λεωφορείου σε πλημμυρισμένο δρόμο στη Λακατάμια, με τους μαθητές να μεταφέρονται εγκαίρως σε ασφαλές σημείο. Παράλληλα, πολίτες εγκλωβίστηκαν στα οχήματά τους, δέντρο κατέληξε πάνω σε αυτοκίνητο, ενώ έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΑΗΚ προκάλεσε σπινθηρισμούς σε καλώδια.





Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κινητοποιήθηκαν εννέα συνεργεία της Πυροσβεστικής, τρία συνεργεία του ΕΟΑ Λευκωσίας, τρεις οργανωμένες εθελοντικές ομάδες και ένα της Πολιτικής Άμυνας.

Αναλυτικά η πρόγνωση

Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθείς καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την περιοχή.

Σήμερα ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Σε περιοχές των ορεινών και του εσωτερικού τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα, ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και στα ανατολικά βορειοανατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο οι άνεμοι είναι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό, στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 26 στα νότια και τα ανατολικά παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως σε παράλιες περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος ωστόσο αργότερα αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στις νότιες περιοχές του νησιού.

Το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος ωστόσο το Σάββατο τις απογευματινές ώρες πιθανό να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή, κυρίως στις νότιες περιοχές του Τροόδους.

Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά πτώση για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής. Την Κυριακή δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή.