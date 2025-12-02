Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Ενημερώθηκε άμεσα η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το Κέντρο διερευνά πιθανή παραβίαση δεδομένων, με τις αρμόδιες Αρχές να έχουν ήδη ενημερωθεί και τη λειτουργία του να συνεχίζεται χωρίς να επηρεάζονται ασθενείς.

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής παραβίασης δεδομένων στα συστήματά του.

Με τον εντοπισμό του περιστατικού ενημερώθηκε άμεσα η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, ενώ ξεκίνησε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία κυβερνοασφάλειας για τεχνική διερεύνηση. Παράλληλα, ενημερώθηκε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πάντως το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου σημειώνει ότι κανένας ασθενής δεν έχει επηρεασθεί με οποιοδήποτε τρόπο.

Tags

ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα