Ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου - Ενημερώθηκε άμεσα η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, εντοπίστηκαν ενδείξεις πιθανής παραβίασης δεδομένων στα συστήματά του.

Με τον εντοπισμό του περιστατικού ενημερώθηκε άμεσα η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, ενώ ξεκίνησε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία κυβερνοασφάλειας για τεχνική διερεύνηση. Παράλληλα, ενημερώθηκε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Πάντως το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου σημειώνει ότι κανένας ασθενής δεν έχει επηρεασθεί με οποιοδήποτε τρόπο.