Έφοδος της Κομισιόν στα κεντρικά της Temu στο Δουβλίνο

Απροειδοποίητο έλεγχο στα ευρωπαϊκά κεντρικά γραφεία της κινεζικής πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου Temu στο Δουβλίνο πραγματοποίησαν οι ευρωπαϊκές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή παραβίαση των κανόνων περί ξένων επιδοτήσεων.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έφοδος έγινε την περασμένη εβδομάδα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να δημοσιοποιηθεί τότε. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Επιτροπή διενήργησε αιφνιδιαστικό έλεγχο στις εγκαταστάσεις εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ε.Ε., βάσει του κανονισμού για τις ξένες επιδοτήσεις», δήλωσε, αποφεύγοντας να κατονομάσει την εταιρεία. Πηγές του Guardian, όμως, επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για την Temu.

Η Temu, θυγατρική του κινεζικού ομίλου PDD, έχει την έδρα της στην Ευρώπη στη St Stephen’s Green, μία από τις πιο ακριβές τοποθεσίες του Δουβλίνου, όπου «γείτονες» είναι, μεταξύ άλλων, το πεντάστερο ξενοδοχείο Shelbourne και η χρηματοοικονομική εταιρεία Cantor Fitzgerald. Η ίδια η εταιρεία δεν σχολίασε, παρά το ότι δέχθηκε σχετικά ερωτήματα.

Ο κανονισμός της Ε.Ε. για τις ξένες επιδοτήσεις στοχεύει επιχειρήσεις που θεωρείται ότι αποκτούν αθέμιτο πλεονέκτημα στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω κρατικής ενίσχυσης από τρίτες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, οι Βρυξέλλες έχουν δείξει όλο και μεγαλύτερη αυστηρότητα έναντι κινεζικών ομίλων τα τελευταία χρόνια.

Ήδη πέρυσι, η Ε.Ε. επέβαλε δασμούς έως 38% σε σειρά Κινέζων κατασκευαστών αυτοκινήτων, μετά από πολύμηνη έρευνα, κρίνοντας ότι απολάμβαναν άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις από το Πεκίνο, από τα κόστη μεταφοράς μέχρι τη διάθεση γης για εργοστάσια.

Ανυσηχία για το εμπορικό έλλειμμα της Ε.Ε. έναντι της Κίνας

Η Temu, που αριθμεί περίπου 116 εκατ. μηνιαίους χρήστες στην Ε.Ε. και διαφημίζει ότι επιτρέπει στους καταναλωτές να «ψωνίζουν σαν δισεκατομμυριούχοι», βρίσκεται ήδη στο μικροσκόπιο της Κομισιόν και για άλλους λόγους. Το 2024 η Επιτροπή άνοιξε ξεχωριστή έρευνα βάσει του Νόμου για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), κρίνοντας σε προκαταρκτικά της πορίσματα ότι η πλατφόρμα δεν κάνει αρκετά για να αποτρέψει την πώληση παράνομων ή επικίνδυνων προϊόντων.

Τότε, εκπρόσωπος της εταιρείας είχε δηλώσει ότι η Temu «λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων» και επικαλέστηκε σύστημα ελέγχου πωλητών, προληπτικούς ελέγχους και άμεσες αποσύρσεις προϊόντων.

Η έφοδος στο Δουβλίνο έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενης ανησυχίας για τη ραγδαία διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της Ε.Ε. έναντι της Κίνας. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η Γερμανία, για πρώτη φορά, εισάγει πλέον περισσότερα από την Κίνα απ’ ό,τι εξάγει, ενώ συνολικά η Ε.Ε. κατέγραψε πέρυσι έλλειμμα άνω των 350 δισ. δολαρίων στο διμερές εμπόριο.

Ταυτόχρονα, τα στοιχεία για το 11μηνο του τρέχοντος έτους δείχνουν ότι οι κινεζικές εξαγωγές ξεπέρασαν τις εισαγωγές άνω του 1 τρισ. δολαρίων, με σημαντικό μέρος του πλεονάσματος να προέρχεται από αποστολές προς την Ευρώπη. Αναλυτές εκτιμούν ότι, μετά τους αμερικανικούς δασμούς, οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν στρέψει ακόμη περισσότερο την παραγωγή τους προς μη αμερικανικές αγορές, τροφοδοτώντας κύμα εξαγωγών προς την Ε.Ε., την Αυστραλία και τη νοτιοανατολική Ασία.

Με πληροφορίες από Guardian / lifo.gr