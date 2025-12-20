Σαφάρι ελέγχων της Αστυνομίας: Ένας στους τρεις οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε εκτεταμένες και δυναμικές προληπτικές επιχειρήσεις προχώρησε η Αστυνομία Κύπρου το βράδυ της Παρασκευής (20/12), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ασφάλειας των πολιτών και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας και των τροχαίων συγκρούσεων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, διενεργήθηκαν συνολικά 657 έλεγχοι σε οδηγούς και επιβάτες οχημάτων, από τους οποίους προέκυψαν 206 καταγγελίες για διάφορα τροχαία αδικήματα, αριθμός που καταδεικνύει το εύρος των παραβάσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους ελέγχους για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών. Από 174 ελέγχους αλκοτέστ, 58 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί και καταγγέλθηκαν, ενώ τρεις οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ.

Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε σε εννέα συλλήψεις για σοβαρά αδικήματα, που αφορούν μεταξύ άλλων παράνομη κατοχή περιουσίας, μαχαιροφορία, κατοχή επιθετικού οργάνου, κατοχή άδειων στρατιωτικών γεμιστήρων, παράνομη παραμονή στη Δημοκρατία, καθώς και μέθη και ανησυχία. Εκτελέστηκαν επίσης εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν συνολικά 10 οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

«Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο σχέδιο πάταξης της εγκληματικότητας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες» σύμφωνα με την Αστυνομία.