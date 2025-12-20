Για 9η χρονιά στη Λεμεσό η εκδήλωση για τους «Μικρούς Ήρωες»-Μηνύματα στήριξης σε παιδιά με καρκίνο (βίντεο & φωτογραφίες)

Μήνυμα στήριξης και αισιοδοξίας έστειλαν για 9η χρονιά οι συμμετέχοντες και όσοι βρέθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην παραλία της Λεμεσού, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση – θεσμός «Κολυμπάμε με τους ΟΥΚ για τους δικούς μας Μικρούς Ήρωες. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρών τους ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η ηγεσία της Ε.Φ και της Αστυνομίας και εκπρόσωποι θεσμών και τοπικών φορέων.

Ο εμπνευστής της εκδήλωσης, Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, ΟΥΚ και άλλοι εθελοντές, κολύμπησαν για τους «μικρούς ήρωες» στο Παιδοογκολογικό Τμήμα του Μακάρειου Νοσοκομείου, υπό το σύνθημα ότι «κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμά μόνο του τον καρκίνο».

Την ίδια ώρα, πραγματοποιήθηκε η «Πορεία Αγάπης» κατά μήκος της παραλίας μέχρι την αποβάθρα του παλιού λιμανιού Λεμεσού. Το εναρκτήριο λάκτισμα για την Κολύμβηση και το Περπάτημα Αγάπης έδωσε και φέτος ο Αρχηγός Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης.

Πεζοπόροι και κολυμβητές κατέληξαν στην αποβάθρα του παλιού λιμανιού όπου ακολούθησε συγκινητική εκδήλωση στην παρουσία πλήθος κόσμου.

Συγκινημένος ο Λουκάς Φουρλάς εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους συμμετείχαν με κάθε τρόπο στην εκδήλωση. «Ξεκινήσαμε πριν από χρόνια με στόχο να βοηθήσουμε ένα παιδί που έπρεπε να μεταβεί με την οικογένεια του στο εξωτερικό για θεραπεία. Συνεχίζουμε και θα συνεχίζουμε, γιατί κανένα παιδί δεν πρέπει να πολεμά μόνο του. Του χρόνο, το τελευταίο Σάββατο πριν τα Χριστούγεννα θα είμαστε πάλι εδώ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου εξέφρασε τη στήριξή της προς την προσπάθεια που γίνεται για την υποστήριξη των παιδιών και συνεχάρη τον Λουκά Φουρλά και τους συμμετέχοντες. «Κανένα παιδί δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τον καρκίνο μόνο του, εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε. Καλά Χριστούγεννα με περισσότερη ανθρωπιά και κατανόηση» ανέφερε.

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, συνεχάρη τους διοργανωτές και αναφέρθηκε στις οικογένειες των παιδιών και κυρίως στης μανούλες οι οποίες όπως είπε αντιμετωπίζουν και τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Τους ευχήθηκε να έχουν κουράγιο και δύναμη για να αντέξουν.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Αρχηγός της Αστυνομίας Θεμιστός Αρναούτης, ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν. «Σκεφτείτε τις οικογένειες που αντιμετωπίζουν στα σπίτια τους θέμα, όχι πρόβλημα, θέμα. Όλοι μαζί μπορούμε να ενωθούμε, να στηρίξουμε, να βοηθήσουμε» είπε ανάμεσα σε άλλα.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν Κύπριοι και Ελλαδίτες Ευρωβουλεύτες, γιατροί του παιδοογκολογικού και εθελοντές. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν βουλευτές και άλλοι επίσημοι.

Πηγή: ΚΥΠΕ