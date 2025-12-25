Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ανήλικοι άναψαν φωτιές σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό - Συνελήφθη ένας (βίντεο)

Μετέφεραν άχρηστα υλικά στον κυκλικό κόμβο με σκοπό να ανάψουν φωτιά

Γύρω στις 11μ.μ. χθες, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, ότι ομάδα νεαρών προσώπων μεταφέρει άχρηστα υλικά σε κυκλικό κόμβο στη Λεμεσό, πιθανόν με σκοπό να ανάψουν φωτιά.

Περίπολο της Αστυνομίας μετέβη αμέσως στη σκηνή, όπου εντόπισε εντός του κυκλικού κόμβου δύο εστίες φωτιάς. Στη σκηνή εντοπίστηκε και ομάδα νεαρών προσώπων, τα οποία μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία της Αστυνομίας, τράπηκαν σε φυγή πεζοί προς διάφορες κατευθύνσεις.

Μέλος του περιπόλου ακολούθησε τους νεαρούς και κατάφερε να ανακόψει ένα από αυτούς. Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για ανήλικο, ο οποίος συνελήφθη για αυτόφωρο αδίκημα.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε σε Αστυνομικό Σταθμό, όπου ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτώς, στην παρουσία των γονιών του, δικηγόρου και επιμελητή ανηλίκων προσώπων. Ακολούθως αφέθηκε ελεύθερος για να κληθεί ενώπιον Δικαστηρίου.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Γερμασόγειας διερευνά την υπόθεση.

