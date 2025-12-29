Ενισχυμένη αστυνομική παρουσία τη νύχτα: Εκρηκτικά, συλλήψεις και 160 τροχαίες καταγγελίες

Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών σε παγκύπρια βάση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε συνολικά στη σύλληψη εννέα προσώπων για σοβαρά ποινικά και άλλα αδικήματα.

Όπως αναφέρεται, στην επαρχία Λεμεσού έγιναν δύο συλλήψεις. Η πρώτη αφορούσε καταζητούμενο πρόσωπο για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής από χρυσοχοείο, ενώ η δεύτερη, στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας, αφορούσε κατοχή και μεταφορά εκρηκτικών υλών, καθώς και κατοχή επιθετικού οργάνου.

Στην επαρχία Πάφου, η Αστυνομία προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις για αδικήματα που αφορούν παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, παράνομη κατοχή ναρκωτικών, κατοχή ναρκωτικών και διαρρηκτικών εργαλείων, καθώς και κλοπή.

Ακόμη τρεις συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στις επαρχίες Λευκωσίας και Αμμοχώστου για αδικήματα παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για άλλα ποινικά αδικήματα.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν έξι αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, διενεργήθηκαν πέραν των 910 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 160 τροχαίες καταγγελίες. Από αυτές, οι 21 αφορούσαν οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ άλλες 51 υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, η Αστυνομία διενήργησε και εκτεταμένους ελέγχους σε υποστατικά. Σε υποστατικό στην επαρχία Λευκωσίας εντοπίστηκαν επτά ανήλικα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να καταγγελθεί ο υπεύθυνος ή διοργανωτής της εκδήλωσης.

Η Αστυνομία επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ και διαρκώς ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.