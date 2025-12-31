Ωράριο Αστυνομικών: Ζητούν άμεση σύγκληση της ΜΕΠΑ

Δεν το βάζουν κάτω οι αστυνομικοί και ζητούν άμεση σύγκληση της με Μικτής Επιτροπή Αστυνομίας (ΜΕΠΑ) για το θέμα του ωραρίου που προέκυψε μετά τις εξαγγελίες του Αρχηγού Αστυνομίας για αλλαγές οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή από την πρώτη του χρόνου.

Το σχετικό αίτημα στάλθηκε σήμερα (επιστολή) από τον σύνδεσμο αστυνομίας Κύπρου προς τον πρόεδρο της μικτής επιτροπής αστυνομίας και πλέον αναμένεται η απάντηση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Χθες ο Αρχηγός Αστυνομίας ενημέρωσε τους αστυνομικούς για αλλαγές που αποφασίστηκαν και προβλέπουν:

* Οι εργαζόμενοι με το ωράριο 12 X 36, χωρίς εναλλαγή βάρδιας, από 01.01.2026 θα εργάζονται ένα συνεχές εντεκάωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας, αντί ένα συνεχές δωδεκάωρο σε κάθε διήμερο κύκλο εργασίας.



* Οι προϊστάμενοι των μελών που θα εργάζονται με το εν λόγω ωράριο, κάθε 38 εργάσιμα εντεκάωρα, όπου αυτό είναι εφικτό, να τους παραχωρούν μια εργάσιμη ημέρα ως ημεραργία, ως αντιστάθμισμα των περισσοτέρων ισάξιων ωρών που θα εργάζονται και κατά τρόπο που να τους παραχωρούνται συνολικά τέσσερα εντεκάωρα και 7,5 ώρες, ως ημεραργίες, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.



* Με την εφαρμογή του πιο πάνω ωραρίου τα Τμήματα/Σταθμοί, στα οποία υπηρετούν τα μέλη που θα εργάζονται με το εν λόγω ωράριο, θα εργάζονται με περισσότερο προσωπικό, πράγμα που εξυπακούει, τόσο λιγότερη κούραση όσο και αύξηση της επιχειρησιακής ικανότητας της Αστυνομίας, συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του πολίτη.





* Ο μισθός των μελών μας σε καμία περίπτωση θα μειωθεί. Όσον αφορά στα επιδόματα βάρδιας, Κυριακής ή δημόσιας αργίας, τα οποία προστίθενται στο μισθό των μελών μας, αυτά θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και να υπολογίζονται με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, με βάση τις πραγματικές ώρες εργασίες σε βάρδια, Κυριακή ή δημόσια αργία.