Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κοινωνία

Ρολόι, τάμπλετ, κινητά και λάπτοπ εντοπίστηκαν σε έφοδο σε διαμέρισμα στην Πάφο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά την έρευνα, στο διαμέρισμα βρίσκονταν άνδρας ηλικίας 45 ετών και γυναίκα ηλικίας 33 ετών

Μέλη της Αστυνομίας (ΟΠΕ Πάφου) διεξήγαγαν χθες το απόγευμα έρευνα σε διαμέρισμα στην Πάφο, στο πλαίσιο αξιολόγησης πληροφορίας που αφορούσε την κατοχή κλοπιμαίας περιουσίας.

Κατά την έρευνα, στο διαμέρισμα βρίσκονταν άνδρας ηλικίας 45 ετών και γυναίκα ηλικίας 33 ετών.

Στην κατοχή του 45χρονου εντοπίστηκε μικρή ποσότητα ναρκωτικών ουσιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρο αδίκημα.

Εντός του διαμερίσματος ανευρέθηκαν επτά φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, επτά κινητά τηλέφωνα, δύο ηλεκτρονικές ταμπλέτες και ένα ρολόι χειρός.

Οι δύο ύποπτοι δεν έδωσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις για την προέλευση των πιο πάνω αντικειμένων και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Το ΤΑΕ Πάφου και η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Πάφου) συνεχίζουν τις εξετάσεις.

 

 

Tags

ΠΑΦΟΣΑΣΤΥΝΟΜΙΑκλοπή

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα