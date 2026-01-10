Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Σύλληψη 66χρονου για παράνομη θήρα στην Αχέλεια, κατασχέθηκαν 19 φρεσκο-σκοτωμένες φάσσες

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Διέφυγε της σύλληψης δεύτερο πρόσωπο

Στη σύλληψη 66χρονου προχώρησαν χθες το βράδυ μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, στο πλαίσιο περιπολίας που διενεργούσαν γύρω στις 8.20 μ.μ. σε περιοχή του χωριού Αχέλεια, στην επαρχία Πάφου.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, οι θηροφύλακες αντιλήφθηκαν πυροβολισμούς και, μετά από έρευνες στην περιοχή, εντόπισαν δύο πρόσωπα, εκ των οποίων ο ένας κατείχε πυροβόλο όπλο τύπου φλομπέρ με το οποίο πυροβολούσε, ενώ ο δεύτερος κρατούσε αναμμένο φανάρι.

Κατά τη ρίψη πυροβολισμού, οι θηροφύλακες είδαν άγριο πτηνό να πέφτει από παρακείμενο δέντρο.

Κατά τον έλεγχο των υπόπτων, ο ένας εξ αυτών φέρεται να έστρεψε το όπλο προς τα μέλη της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας και να τους απείλησε, προτού οι δύο ύποπτοι τραπούν σε φυγή.

Οι θηροφύλακες κατάφεραν να ανακόψουν τον έναν, ηλικίας 66 ετών, ενώ ο δεύτερος διέφυγε.

Στην κατοχή του 66χρονου εντοπίστηκαν 18 φρεσκοσκοτωμένες φάσσες, ενώ στο σημείο των πυροβολισμών βρέθηκε ακόμη μία φρεσκοσκοτωμένη φάσσα, δύο πλήρη φυσίγγια φλομπέρ και τέσσερα κενά φυσίγγια.

Ο 66χρονος συνελήφθη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ στο σημείο κλήθηκαν και μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας για σκοπούς διερεύνησης.

Την υπόθεση ανέλαβε για περαιτέρω εξετάσεις το ΤΑΕ Πάφου.

