Επτά συλλήψεις σε νυχτερινές επιχειρήσεις της Αστυνομίας - Ενισχυμένη παρουσία στους δρόμους

Εντατικοί έλεγχοι σε υποστατικά και στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια της νύχτας

 

Συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη επτά προσώπων σε παγκύπρια βάση.

Στην επαρχία Λεμεσού συνελήφθη σαν δύο πρόσωπα για αδικήματα που αφορούν ληστεία και κλοπή, καθώς και ένα πρόσωπο για ένταλμα που εκκρεμούσε εναντίον του.

Στην επαρχία Λάρνακας συνελήφθη ένα πρόσωπο για παράνομη κατοχή ναρκωτικών καθώς και ένα πρόσωπο για ένταλμα που εκκρεμούσε εναντίον του.

Στην επαρχία Αμμοχώστου συνελήφθη ένα πρόσωπο για επίθεση εναντίον αστυνομικού καθώς και για τροχαίες παραβάσεις, καθώς επίσης και ένα πρόσωπο για παράνομη κατοχή ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 39 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την έγκαιρη αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Όσον αφορά το οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 500 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν άνω των 90 τροχαίων καταγγελιών, εκ των οποίων οι 27 αφορούσαν την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας.

Επίσης, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν 7 αυτοκίνητα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

