Η μεγάλη επιχείρηση στη Λάρνακα επεκτάθηκε στις Κεντρικές Φυλακές - Χειροπέδες σε 23χρονο

Προέκυψαν συνολικά δέκα συλλήψεις

Έφοδο στις Κεντρικές Φυλακές πραγματοποίησαν πριν από λίγη ώρα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και πέρασαν χειροπέδες σε 23χρονο υπόδικο που συνελήφθη για απόπειρα φόνου που διαπράχθηκε τους περασμένους μήνες στη Λάρνακα. 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά και την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα, το απόγευμα της Πέμπτης (22/01) με φόντο τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου στο κέντρο της πόλης. Η επιχείρηση βρισκόταν σε εξέλιξη από το μεσημέρι και από αυτήν προέκυψαν συνολικά δέκα συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο επιχειρηματίες γνωστοί στις Αρχές. Ο ένας από τους δύο επιχειρηματίες τον περασμένο Ιούλιο υπήρξε στόχος απόπειρας φόνου εναντίον χωρίς ωστόσο να τραυματιστεί. Επίσης έχουν συλληφθεί φρουροί ασφαλείας και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στο οργανωμένο έγκλημα.

