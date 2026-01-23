Δύσκολο εγχείρημα η σύλληψη της Annie - Ακούστε τον δικηγόρο Ηλία Χρίστου (ηχητικό)

Δύσκολο έως αδύνατο εγχείρημα είναι η σύλληψη και έκδοση στην Κύπρο της Ιωάννας Φωτίου 43 ετών από την Πάφο, παρά το ευρωπαϊκό και διεθνές ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εναντίον της.

Η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ως «Annie Alexui», σε λογαριασμούς που φέρουν αυτό το όνομα δηλώνει ότι βρίσκεται στη Ρωσία και συγκεκριμένα στη Μόσχα και προς επιβεβαίωση του ισχυρισμού της έχει ήδη αναρτήσει βίντεο από διάφορα γνωστά σημεία της ρωσικής πρωτεύουσας (π.χ. Κόκκινη Πλατεία).

Πόσο εύκολο είναι όμως να συλληφθεί η «Annie» και να εκδοθεί στην Κύπρο, εάν και εφόσον ισχύει ότι βρίσκεται στη Ρωσία; Αρμόδια πηγή μιλώντας στον «Π», τόνισε ότι είναι απομακρυσμένο το ενδεχόμενο οι ρωσικές διωκτικές Αρχές να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης για την «Annie». Ο λόγος, όπως εξήγησε, σχετίζεται και με τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ρωσίας μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών. Η συγκεκριμένη πτυχή, σε συνάρτηση με τον ισχυρισμό της ίδιας της καταζητούμενης, ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 της έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο και ότι δήλωσε πως κινδυνεύει η ζωή της στην Κύπρο, καθιστούν τη σύλληψή της αδύνατη με τα σημερινά δεδομένα. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, από τις αρμόδιες κρατικές Αρχές της Δημοκρατίας, δεν επιβεβαιώνεται εάν η «Annie» έχει εξασφαλίσει πολιτικό άσυλο στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τη σχετική αστυνομική ανακοίνωση, η Ιωάννα Φωτίου καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα που αφορούν τον Νόμο Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Δημοσίευση Ψευδών Ειδήσεων και Παρενόχληση που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025 σε Πάφο και Λεμεσό. Εναντίον της Φωτίου εκκρεμούν συνολικά 13 εντάλματα σύλληψης.

Μετά τα όσα αναφέρθηκαν στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, το μεγάλο ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι το «γιατί τώρα;» Δηλαδή, γιατί αυτή τη χρονική περίοδο ανακοινώθηκε ότι καταζητείται, ενώ εκκρεμούν εναντίον της και άλλα εντάλματα. Πάντως στις αναρτήσεις της κυρίως στις πλατφόρμες Tik – tok και facebook, η 43χρονη αναφέρεται σε θέματα που αφορούν τον υπόκοσμο, εγκληματικές ενέργειες, κατ’ ισχυρισμό υποθέσεις διαφθοράς και άλλα σοβαρά αδικήματα. Σε όλες τις αναρτήσεις αναφέρεται ονομαστικά σε διάφορα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων κρατικοί αξιωματούχοι και αξιωματικοί της Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η Φωτίου, σε δηλώσεις της στον «Π», ανέφερε ότι «λόγω προσωπικών απειλών και φόβου για τη ζωή της μετέβη αρχικά στην Αγγλία και ακολούθως στη Ρωσία, όπου υπέβαλε αίτημα πολιτικού ασύλου». Είπε επίσης ότι «ο λόγος που είμαι στη Ρωσία είναι επειδή δεν έχουν συνεργασία με την Κυπριακή Αστυνομία».

Διέψευσε ο Δίπλαρος

Σε σχέση με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι ανάμεσα στα άτομα που κατήγγειλαν την Ιωάννα Φωτίου ήταν και ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Ευθύμιος Δίπλαρος, ο ίδιος με ανάρτησή του διέψευσε αυτές τις πληροφορίες. Τόνισε ότι, «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο δηλώνω ότι η αναφορά του ονόματός μου στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι απολύτως λανθασμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ξεκαθαρίζοντας πως «δεν έχω προβεί σε καμία καταγγελία ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εις βάρος της συγκεκριμένης κοπέλας».

