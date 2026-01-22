Annie Alexui: Αν λες αλήθεια, έλα και φέρε τα τεκμήρια

Διεθνές ένταλμα σύλληψης εξέδωσε χθες η Αστυνομία Κύπρου κατά της Ιωάννας Φωτίου, γνωστής στα social media ως Annie Alexui. Η Κύπρια influencer, που υποστηρίζει πως έχει εξασφαλίσει πολιτικό άσυλο στη Ρωσία προβάλλοντας φόβους για τη ζωή της, έχει εναντίον της 13 εντάλματα σύλληψης, που αφορούν σύμφωνα με την Αστυνομία διερευνώμενα αδικήματα που σχετίζονται με διασπορά ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση.

Διαβάστε επίσης:

Annie Alexui: Πιστοποιητικό πολιτικού ασύλου από τη Ρωσία έδωσε στον «Π» - Όσα είπε για τα εντάλματα

«Δεν κρύβομαι, έχετε το τηλέφωνό μου» απαντά η Ιωάννα Φωτίου (Annie Alexui) στην Αστυνομία - Δείτε βίντεο

Η Φωτίου καταζητείται ουσιαστικά για τα βίντεο που αναρτά στους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, μέσα από τα οποία προβαίνει σε «αποκαλύψεις» για το οργανωμένο έγκλημα, φερόμενες δράσεις ή συμπεριφορές επωνύμων Κυπρίων, μεταξύ των οποίων και πολιτικά πρόσωπα και αξιωματούχοι και σε σχέσεις τους με ανθρώπους του υποκόσμου. Κατά καιρούς τα έβαλε με δημάρχους, βουλευτές, αξιωματούχους της Αστυνομίας, της Νομικής Υπηρεσίας, δικαστές και άλλους, εκ των οποίων κάποιοι έχουν προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία, εξού και τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος της.

Αστυνομικές πηγές του «Π» αναφέρουν πως η εικόνα που παρουσιάζει μέσα από τα βίντεό της η Φωτίου απαξιώνουν τους θεσμούς του κράτους και δεδομένου ότι, όπως λέει, δεν κρύβεται, ας παραδοθεί καταθέτοντας και τα τεκμήρια που η ίδια λέει πως κατέχει σε βάρος των ατόμων που καταφέρεται.

Στο μεταξύ, εάν όντως η καταζητούμενη έχει βρει προστασία από τη ρωσική κυβέρνηση, το ένταλμα θα πρέπει να εκτελεστεί από την Interpol Μόσχας, η οποία έχει την υποχρέωση να την παραδόσει στη χώρα μας. Λόγω, ωστόσο, των ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιη η συνεργασία με τις ρωσικές Αρχές. Ερώτημα προκύπτει επίσης και γιατί και με ποιο σκεπτικό και δικαιολογία οι ρωσικές Αρχές έδωσαν καθεστώς πολιτικού ασύλου στην Ιωάννα Φωτίου.

Γιατί τώρα;

Σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, τα διερευνώμενα αδικήματα κατά της Ιωάννας Φωτίου, 43 ετών από την Πάφο, διαπράχθηκαν μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου του 2025, σε Πάφο και Λεμεσό. Με το διεθνές ένταλμα, ωστόσο, να έρχεται ετεροχρονισμένα και συγκεκριμένα με έναν χρόνο (ή τρεις μήνες με βάση το τελευταίο φερόμενο αδίκημα) καθυστέρηση.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας τη δεδομένη στιγμή δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα δεδομένου ότι τις τελευταίες μέρες η Φωτίου φέρεται εναντίον, μέσω του λογαριασμού Annie Alexui, του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίως σε σχέση με το βίντεο που κυκλοφόρησε στο «Χ» από την Emily Thompon, αλλά και της συζύγου του, Φιλίππας Καρσερά αναφορικά με τις υπεραγορές του πατέρα της, τα πανάκριβα αξεσουάρ με τα οποία συνδυάζει τις ενδυματολογικές της επιλογές και την πρόθεση της Πρώτης Κυρίας να κινηθεί νομικά κατά της Νικολέττας Τσικκίνη για δημοσιεύσεις της τελευταίας κατά της κ. Καρσερά που θεωρούνται επιζήμιες και δυσφημιστικές.

Απειλεί και Χριστοδουλίδη

Μάλιστα, σε ένα από τα τελευταία της βίντεο που ανάρτησε, αφού έγινε γνωστό ότι είναι καταζητούμενη, απειλεί ότι θα επανέλθει και με άλλα βίντεο που θα «καίνε» τον Πρόεδρο, ώστε, όπως αναφέρει, για να καταλάβουν οι ακόλουθοί της τον λόγο πίσω από τη δημοσιότητα που πήρε το όνομά της. Εμμέσως πλην σαφώς, μέσα από τα λεγόμενά της που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, αλλά ότι η Αστυνομία επέλεξε να τα δώσει τώρα στη δημοσιότητα, επειδή οι καταγγελίες που προβάλλει μέσα από τα βίντεό της συγκεντρώνουν αυξημένο αριθμό προβολών.

Παρά το γεγονός ότι η Φωτίου έσπευσε αμέσως να δηλώσει πως δεν κρύβεται, γράφοντας στον «τοίχο» της και τον αριθμό του τηλεφώνου της – βρετανικό νούμερο, καθότι ισχυρίζεται ότι ζούσε στο Λονδίνο παλαιότερα - η άσκηση πίεσης πάνω της μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης διακρίνεται στα τελευταία της βίντεο όπου παρουσιάζεται εξοργισμένη μεν, αλλά και «πρόθυμη» να «ξεμπροστιάσει» κι άλλους. Απείλησε επίσης να ανεβάσει ξανά παλαιότερα βίντεο που «χάθηκαν» μέσα από τις αλλεπάλληλες καταγγελίες του προφίλ της που οδήγησε και σε αντίστοιχες απενεργοποιήσεις λογαριασμών της.