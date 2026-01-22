Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Δίπλαρος: Διαψεύδει κατηγορηματικά ότι κατήγγειλε την Annie Alexui - Η ανάρτησή του

«Με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο δηλώνω ότι η αναφορά του ονόματός μου στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι απολύτως λανθασμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Διαψεύδει κατηγορηματικά δημοσίευμα που τον παρουσιάζει να έχει προχωρήσει σε καταγγελία εις βάρος της Ιωάννας Φωτίου (Annie Alexui), ο αναπληρωτής Πρόεδρος και βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ευθύμιος Δίπλαρος.

Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι «με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο δηλώνω ότι η αναφορά του ονόματός μου στο συγκεκριμένο δημοσίευμα είναι απολύτως λανθασμένη και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα», ξεκαθαρίζοντας πως «δεν έχω προβεί σε καμία καταγγελία ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εις βάρος της συγκεκριμένης κοπέλας».

Παράλληλα, αναφέρει ότι η αναγραφή του ονόματός του στο εν λόγω δημοσίευμα «αποτελεί σφάλμα του συντάκτη, για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρω», ενώ προσθέτει πως έχει ήδη ζητήσει από την εφημερίδα «τη δημοσίευση σχετικής διάψευσης καθώς και την άμεση αφαίρεση του ονόματός μου από το δημοσίευμα».

