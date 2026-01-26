Πυροβολισμοί στη Λάρνακα: Ανανεώθηκε η κράτηση 48χρονου - Όλοι στο δικαστήριο την Τετάρτη

Ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας, εκδίδοντας σήμερα διάταγμα οκταήμερης κράτησης εναντίον πέντε Ελληνοκυπρίων, ηλικίας από 43 έως 22 χρόνων, από την επαρχία Λάρνακας, εκ των οποίων ο ένας είναι υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές, με την υποψία ότι αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πέντε ύποπτοι είχαν οδηγηθεί στο δικαστήριο για σκοπούς προφυλάκισής τους την περασμένη Παρασκευή (23/1), αλλά η απόφαση είχε επιφυλαχθεί για σήμερα Δευτέρα (26/1). Και οι πέντε θεωρούνται από την Αστυνομία ότι είχαν εμπλοκή σ’ εγκληματική οργάνωση, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια ασχολείτο συστηματικά με την παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης της Λάρνακας και με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Εναντίον τους εξετάζονται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πρόσωπο – κλειδί στην υπόθεση θεωρείται, από την Αστυνομία, ο 22χρονος ΣΥΟΠ, υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές, εναντίον του οποίου εκκρεμεί ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας υπόθεση απόπειρας φόνου εις βάρος γνωστού επιχειρηματία, που διαπράχθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Στα κινητά του τηλέφωνα οι εξεταστές της υπόθεσης ανακάλυψαν διάφορα βίντεο, στα οποία εμφανίζεται να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά, να αναφέρεται σε εισπράξεις που ήταν προϊόν παροχής προστασίας σε νυχτερινά κέντρα και να καταγράφει σημεία όπου φέρεται να αποκρύπτει ύποπτα αντικείμενα που πιστεύεται ότι είναι ναρκωτικά. Το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας σε σχέση με την υπό διερεύνηση υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναμένεται ότι θα ληφθούν πέραν των 30 καταθέσεων από το φιλικό, οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον των υπόπτων, από ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων και από αδειούχους φρουρούς ασφαλείας.

Όσον αφορά τους πέντε υπόπτους, θα ανακριθούν, ενώ θα διενεργηθεί δικανικός έλεγχος στα κινητά τους τηλέφωνα και θα γίνει άρση των τηλεπικοινωνιακών τους δεδομένων.

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, από το υπάρχον μαρτυρικό υλικό που έχει εξασφαλιστεί, προκύπτει συνεργασία μεταξύ του 22χρονου Συμβασιούχου Οπλίτη της Ε.Φ. με τον 43χρονο ύποπτο, ο οποίος φέρεται ως «αρχηγός» εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στη Λάρνακα στην παροχή προστασίας και στη διακίνηση ναρκωτικών.

Όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο από τον μάρτυρα της Αστυνομίας κατά τη διαδικασία προφυλάκισης, οι οικονομικές έρευνες που διενεργήθηκαν σε σχέση με τους πέντε υπόπτους κατέδειξαν μηδενικά ή ιδιαίτερα χαμηλά δηλωμένα εισοδήματα, τα οποία δεν συνάδουν με τον πολυτελή τρόπο ζωής που έκαναν και με τα οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούσαν. Η Αστυνομία εκτιμά ότι τα έσοδα της φερόμενης εγκληματικής δράσης διακινούνται, κυρίως, σε μετρητά και ενδέχεται να φυλάσσονται στις οικίες τους.

Άλλες δύο μέρες ο 48χρονος

Σε μια άλλη εξέλιξη, το δικαστήριο ανανέωσε σήμερα για άλλες δύο μέρες το διάταγμα κράτησης του 48χρονου, με κυπριακή υπηκοότητα και καταγωγή από τρίτη χώρα, σε σχέση με την υπόθεση που αφορά το αιματηρό επεισόδιο και τη ρίψη πυροβολισμών που έλαβε χώρα στις 17 Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας.

Η διαδικασία έγινε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου νοσηλεύεται ο ύποπτος, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αφού φέρει βαριά τραύματα στο κεφάλι από κτυπήματα που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο επεισόδιο τελούν υπό κράτηση άλλα πέντε πρόσωπα, από την Παλαιστίνη και την Ιορδανία, τα οποία θεωρούνται μέλη της ομάδας του 48χρονου, που μετέβη σ’ επιχείρηση επί της λεωφόρου Γρηγόρη Αυξεντίου με σκοπό να ζητήσει χρήματα για παροχή προστασίας.

Εναντίον των υπόπτων εξετάζονται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.

Την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, όλα τα πρόσωπα που κρατούνται σε σχέση με την υπόθεση αυτή αναμένεται να παρουσιαστούν εκ νέου στο δικαστήριο.

Για το αιματηρό επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου καταζητούνται ακόμα τρία αλλοδαπά πρόσωπα, τα οποία δεν έγινε κατορθωτό ακόμα να εντοπιστούν. Εξάλλου, την Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, εκπνέει το διάταγμα κράτησης των δύο επιχειρηματιών, οι οποίοι τελούν υπό κράτηση με την υποψία ότι επιχείρησαν να παρέμβουν σε αστυνομική έρευνα και δικαστική διαδικασία σε σχέση με το αιματηρό επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου, που συνέβη λίγα μέτρα μακριά από τον κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λάρνακας.

Η υπόθεσή τους αναμένεται να καταχωρισθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για σκοπούς εκδίκασης.